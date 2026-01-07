Salada de frutas para o verão: 6 receitas criativas e refrescantes

O verão pede frescor, leveza e muito sabor, especialmente na alimentação do dia a dia. E nada melhor do que uma boa salada de frutas para espantar o calor, hidratar o corpo e garantir uma dose extra de energia. Versátil e fácil de preparar, essa sobremesa permite inúmeras combinações, que vão desde frutas mais doces até opções cítricas e refrescantes.
A seguir, confira receitas criativas de saladas de frutas que ajudam a variar o cardápio e aproveitar melhor os sabores da estação!
1. Salada de frutas com nozes e iogurte
Ingredientes
- 1 banana descascada e fatiada
- 1 kiwi descascado e fatiado
- 5 morangos fatiados
- 1/2 xícara de chá de uvas verdes sem sementes e cortadas ao meio
- 1/2 xícara de chá de gomos de laranja
- 1/4 de xícara de chá de semente de romã
- 1/4 de xícara de chá de nozes picadas
- 170 g de iogurte natural
- Folhas de hortelã para decorar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque banana, o kiwi, os morangos, as uvas, os gomos de laranja e a romã e misture. Acrescente o iogurte natural e mexa delicadamente. Finalize com as nozes picadas e decore com folhas de hortelã. Sirva em seguida.
2. Salada de frutas tropical
Ingredientes
- 2 bananas-nanicas descascadas e cortadas em fatias
- 1 manga cortada em cubos
- 1 mamão-papaia sem sementes e cortado em cubos
- 2 kiwis descascados e picados
- Suco de 1/2 laranja
- 100 g de leite condensado
- 250 g de creme de leite
Modo de preparo
Em um recipiente com tampa, coloque todas as frutas, regue com o suco de laranja e misture delicadamente. Adicione o leite condensado e o creme de leite e mexa para incorporar. Tampe e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.
3. Salada de frutas com tamarillo e mirtilo
Ingredientes
- 1 banana descascada e fatiada
- 1/2 manga cortada em cubos
- 1 tamarillo descascado e fatiado
- 1/2 xícara de chá de gomos de laranja
- 1/4 de xícara de chá de mirtilo desidratado
- 2 colheres de sopa de coco ralado
- Folhas de hortelã para decorar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a banana, a manga, o tamarillo, os gomos de laranja e os mirtilos e misture delicadamente. Polvilhe com o coco ralado e misture delicadamente. Finalize decorando com as folhas de hortelã. Sirva em seguida.
4. Salada de frutas cítricas
Ingredientes
- Gomos de 2 laranjas
- Gomos de 2 tangerinas
- 1 abacaxi descascado e picado
- 10 morangos fatiados
- Suco de 1 limão
- Folhas de hortelã a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente com tampa, coloque todas as frutas e regue com o suco de limão. Adicione as folhas de hortelã e mexa para incorporar. Tampe e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.
5. Salada de frutas com mel, melancia e mirtilo
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de melancia sem sementes cortada em cubos
- 1/2 xícara de chá de mirtilos
- 1 colher de sopa de mel
- Folhas de hortelã a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os cubos de melancia e os mirtilos e misture delicadamente. Regue com o mel, distribuindo por toda a salada. Finalize com folhas de hortelã e sirva em seguida ou leve à geladeira para gelar antes de servir.
6. Salada de frutas com abacate e coco
Ingredientes
- 1 abacate maduro descascado e cortado em cubos
- 1 manga cortada em cubos
- 1/2 xícara de chá de abacaxi descascado e picado
- 2 colheres de sopa de coco ralado
- Suco de 1/2 limão
- Folhas de hortelã para decorar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o abacate, a manga e o abacaxi e misture delicadamente. Regue com o suco de limão e acrescente o coco ralado, mexendo com cuidado para não desmanchar o abacate. Decore com folhas de hortelã e sirva em seguida.