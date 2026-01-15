Salada de feijão: 5 receitas ricas em ferro para os dias quentes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quando o calor aperta, a vontade de cozinhar pratos quentes diminui bastante. É aí que entram as saladas refrescantes e nutritivas, perfeitas para matar a fome sem esquentar ainda mais a cozinha. O feijão é um aliado nesse cenário, porque oferece proteínas vegetais, fibras e ferro.

O ferro, em especial, é um nutriente essencial para o bom funcionamento do organismo, principalmente por participar da formação das células do sangue e do transporte de oxigênio. A deficiência desse mineral pode causar fadiga, fraqueza e queda na imunidade.

A seguir, confira 5 versões deliciosas de salada de feijão para incluir no seu cardápio!

Salada de feijão-branco com tomate e cebola-roxa

Ingredientes

400 g de feijão-branco cozido e escorrido

200 g de tomate maduro cortado em cubos pequenos

maduro cortado em cubos pequenos 80 g de cebola-roxa cortada em cubos pequenos

40 g de pimentão vermelho cortado em cubos pequenos

30 g de cebolinha picada

20 g de salsinha picada

60 ml de azeite de oliva

20 ml de suco de limão

Pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque o feijão-branco já frio e acrescente o tomate, a cebola-roxa e o pimentão vermelho. Misture delicadamente para não quebrar os grãos. Adicione a cebolinha e a salsinha, distribuindo bem pelos ingredientes.

Em um recipiente separado, misture o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino até formar um molho homogêneo. Despeje o molho sobre a salada e mexa com cuidado até que todos os ingredientes estejam envolvidos. Leve à geladeira por pelo menos 20 minutos antes de servir para realçar os sabores.

Salada de feijão-carioca com espinafre, laranja e sementes

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-carioca cozido e escorrido

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 laranja descascada e cortada em cubos

2 colheres de sopa de sementes de abóbora

2 colheres de sopa de sementes de girassol

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de vinagre de maçã

Sal a gosto

Modo de preparo

Misture o feijão-carioca com o espinafre e a laranja em uma tigela. Acrescente as sementes. Em outro recipiente, misture o azeite, o vinagre e o sal. Incorpore o molho à salada e sirva imediatamente ou levemente gelada.

Salada de feijão-vermelho com tomate, pepino e pimentão (Imagem: DronG | Shutterstock)

Salada de feijão-vermelho com tomate, pepino e pimentão

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-vermelho cozido e escorrido

1 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1 xícara de chá de pepino japonês cortado em meia-lua

japonês cortado em meia-lua 1/2 xícara de chá de pimentão amarelo cortado em cubos pequenos

1/2 xícara de chá de cebola-roxa cortada em cubos pequenos

1/4 de xícara de chá de cebolinha fatiada

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

2 colheres de sopa de suco de limão

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque o feijão-vermelho já frio e acrescente o tomate-cereja, o pepino, o pimentão amarelo e a cebola-roxa. Misture delicadamente para preservar a textura dos grãos e dos vegetais. Junte a cebolinha, distribuindo de maneira uniforme.

Em um recipiente separado, misture o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino até formar um molho homogêneo. Despeje o molho sobre a salada e misture com cuidado até envolver todos os ingredientes. Leve à geladeira por cerca de 20 minutos antes de servir para intensificar os sabores.

Salada de feijão-fradinho com beterraba e hortelã

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-fradinho cozido e escorrido

1 xícara de chá de beterraba cozida cortada em cubos

cozida cortada em cubos 1/2 xícara de chá de cebola-roxa fatiada

1/4 de xícara de chá de folhas de hortelã picadas

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de suco de limão

Sal a gosto

Modo de preparo

Coloque o feijão-fradinho, a beterraba e a cebola-roxa em uma tigela. Em um recipiente, misture o azeite com o limão e o sal. Regue a salada, finalize com a hortelã e leve à geladeira por 20 minutos antes de servir.

Salada de feijão-manteiga com grão-de-bico, rúcula e tomate seco

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de feijão-manteiga cozido e escorrido

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 2 xícaras de chá de rúcula

1/3 de xícara de chá de tomate seco fatiado

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Misture o feijão-manteiga e o grão-de-bico em uma tigela. Acrescente a rúcula e o tomate seco. Em outro recipiente, misture o azeite, o limão, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada, misture suavemente e sirva fria.