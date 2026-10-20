Salada cremosa de frango com iogurte: aprenda essa receita proteica e fácil para o jantar

Quando bate a vontade de um jantar leve, mas que ainda assim sustente, a salada de frango é sempre uma boa saída. Nesta versão, a cremosidade vem do iogurte natural, que substitui a maionese e deixa o prato mais leve e rico em proteínas. Com frango desfiado, o toque crocante do aipo e a doçura da maçã, ela fica saborosa e versátil. Confira a receita a seguir!

Salada cremosa de frango com iogurte

Ingredientes

2 peitos de frango cozidos e desfiados

cozidos e desfiados 1 xícara de chá de iogurte natural

2 talos de aipo cortados em cubos pequenos

1 maçã cortada em cubos pequenos

1/2 cebola-roxa picada

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de mostarda

Páprica, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o iogurte natural, o suco de limão, a mostarda, o sal e a pimenta-do-reino até formar um creme homogêneo. Acrescente o frango desfiado, o aipo, a maçã e a cebola-roxa e misture bem, até todos os ingredientes ficarem envolvidos pelo creme. Leve à geladeira por cerca de 20 minutos para gelar e apurar o sabor. Na hora de servir, polvilhe a páprica por cima.

Dica: sirva bem gelada, pura, em sanduíches ou em wraps.