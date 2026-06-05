Saiba como o uso indevido de anabolizantes pode prejudicar a saúde física e psicológica 

Conforme a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), 84% dos jovens que estão no último ano do ensino médio usaram anabolizantes para moldar a aparência física e melhorar o rendimento esportivo. O nutricionista esportivo Danilo Macena, diretor da Clínica Macena Saúde Suprema, aponta que a busca pela performance se torna perigosa quando a saúde é negligenciada

“O problema começa quando o corpo deixa de ser cuidado e passa a ser tratado como objeto de cobrança constante, sem respeito fisiológico ou emocional. A pessoa, então, começa a sacrificar o sono, a saúde, as relações sociais e a segurança física em troca da aparência ou performance”, explica o nutricionista Danilo Macena.

Riscos do uso inadequado de anabolizantes

Danilo Macena destaca que um dos principais riscos é tratar esteroides como recursos simples ou inofensivos. “Sem dúvida, o principal risco é confundir um esteroide anabólico com algo simples e inofensivo. Entre os problemas que podem ser causados estão hipertensão, infarto, AVC, alterações cardíacas, infertilidade, acne severa, alterações psiquiátricas e dependência psicológica”, alerta.

Efeitos psicológicos do uso de anabolizantes

Na avaliação do nutricionista esportivo, a dependência não se limita ao uso da substância, mas também à imagem construída por ela. Quando a pessoa interrompe as aplicações e perde parte dos resultados, pode desenvolver sofrimento emocional e distorção da própria aparência.

“Uma vez que o jovem enxerga o físico de um bodybuilder como referência e acredita que os anabolizantes aceleram o processo, ele pode não querer parar. É um físico alugado, porque os resultados somem quando o uso é interrompido, e isso pode gerar ansiedade, depressão e distorção de imagem”, analisa.

O acompanhamento profissional é fundamental para orientar jovens que desejam resultados sustentáveis (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Importância do acompanhamento profissional

Nesse contexto, Danilo Macena ressalta que o acompanhamento profissional tem papel de orientação e redução dos riscos, focando na sustentação da saúde e longevidade. O profissional orienta jovens que estão iniciando no fisiculturismo a evitarem atalhos e comparações irreais. “Resultados sólidos levam tempo. Não existe transformação sustentável baseada em atalhos extremos. O mais importante é construir um físico saudável, funcional e compatível com longevidade, biotipo e estrutura, sempre acompanhando exames”, diz.

Como alcançar resultados com saúde e longevidade?

Para Danilo Macena, a construção de um bom físico começa pela compreensão de que estética e saúde não devem caminhar em lados opostos. Segundo o nutricionista esportivo, o objetivo do treino deve ser melhorar a qualidade de vida, a força, a disposição e a relação da pessoa com o próprio corpo.

“O exercício, a alimentação e a estética precisam trazer benefícios. A pessoa precisa se olhar no espelho e enxergar que está bem, sem transformar esse processo em autodestruição ou em comparação constante”, afirma.

Danilo Macena destaca que uma alimentação saudável para quem busca evolução física deve ser suficiente, equilibrada e funcional. A dieta deve oferecer energia e garantir a funcionalidade do organismo.

“É preciso organizar uma alimentação voltada ao ganho de massa muscular ou à perda de gordura de forma adequada. Também é importante manter o intestino funcionando bem e usar alimentos que tenham funcionalidade para favorecer a saúde e a performance. A alta performance exige disciplina, mas também exige inteligência fisiológica e equilíbrio do corpo”, orienta.

O nutricionista esportivo conclui que, sem longevidade e saúde, é inviável ter resultados consistentes, pois eles demandam tempo e respeito ao corpo. “O mais importante é construir um físico saudável, funcional e compatível com longevidade, biotipo e estrutura. Resultados sólidos levam tempo, e esse processo precisa respeitar o corpo”, finaliza.

Por Enzo Tres