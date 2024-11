Saiba como a atividade física ajuda a melhorar a imunidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

É comum ouvir dizer que exercícios fazem bem à saúde e ajudam a prevenir diversas doenças. De acordo com o personal trainer Emerson Vilela, atividades físicas melhoram a capacidade cardiovascular e cardiorrespiratória. “Além do ganho de massa magra e diminuição da gordura, o exercício físico melhora o humor, diminui o estresse, combate o sedentarismo e melhora o desempenho em várias atividades”, acrescenta.

Diversas pesquisas têm mostrado que os exercícios físicos também são ótimos aliados do sistema imunológico, desde que praticados na medida certa. “Quando realizamos exercícios físicos e aumentamos a frequência cardíaca, estimulamos uma reação química chamada catecolaminas. Esta reação faz aumentar o número de leucócitos – glóbulos brancos do sangue, responsáveis pela defesa natural do nosso organismo”, explica Emerson Vilela.

Vantagens para o sistema de defesa

O exercício físico, de acordo com o Dr. Octacílio da Matta, especialista em medicina esportiva, auxilia o sistema imunológico de uma forma secundária, uma vez que a atividade física bem orientada melhora a qualidade do tecido muscular, pulmonar, cardíaco e outros. Além disso, melhora qualidade das hemácias e células primárias da defesa do organismo, quando esse se encontra diante de processos infecciosos sistêmicos que podem prejudicar a saúde.

Frequência de atividade física

O recomendado é praticar atividades moderadas como caminhada, corrida (trote), natação, entre outras, de baixa intensidade, ao menos 30 minutos por dia por, no mínimo, 3 dias na semana. Entretanto, a frequência da atividade pode variar dependendo da modalidade escolhida.

A prática de atividade física ajuda a liberar hormônios importantes para a saúde (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Auxilia no combate a doenças

A prática da atividade física é fundamental no caso de doenças crônicas, como o diabete mellitus, e ainda diminui o risco de outras, como a gripe. Isso ocorre porque, durante o esporte, o organismo libera substâncias como a endorfina, o cortisol e a insulina, que fazem bem ao sistema imunológico. “Como a atividade física moderada aumenta a imunidade, acaba diminuindo a incidência e a gravidade de processos infecciosos, principalmente os respiratórios”, esclarece Emerson Vilela.

Redução do estresse

A atividade física também protege o organismo por reduzir o estresse. Essa redução faz com que o organismo se fortaleça e não fique mais suscetível a diversas doenças. A diminuição do estresse está ligada à concentração durante a atividade e a liberação de endorfina, hormônio que proporciona a sensação de prazer.

Outros benefícios da prática

Para o Dr. Octacílio da Matta, a atividade física é a melhor indicação para ajudar na prevenção de diversas doenças. “Auxilia na prevenção de algumas patologias como doenças circulatórias, por exemplo, varizes e cardiopatias, lesões musculares e tendinosas, ansiedade e depressão”. Ou seja, é um ótimo motivo para começar a se exercitar!