Sachê de casca de laranja seca: aprenda esse truque para perfumar a casa

A laranja costuma ser consumida in natura, em sucos ou em diferentes receitas. No entanto, depois de aproveitar a polpa, a casca também pode ganhar uma utilidade nos cuidados domésticos. Uma das alternativas é utilizá-la na preparação de sachês aromáticos, que ajudam a deixar os espaços com um perfume cítrico e agradável.

A casca da laranja contém óleos essenciais responsáveis pelo aroma característico da fruta. Entre os principais componentes, está o limoneno, substância presente no óleo cítrico, que contribui para sua fragrância fresca e adocicada.

Mesmo depois da secagem, parte dos compostos aromáticos permanece na casca, que permite seu aproveitamento em sachês perfumados. Quando colocados em espaços fechados, como gavetas, guarda-roupas e armários, os pedaços desidratados liberam gradualmente o cheiro da fruta.

Preparando o sachê de casca de laranja seca

Para fazer o aromatizador, é importante garantir que as cascas estejam completamente desidratadas. Isso porque a umidade residual pode favorecer o aparecimento de mofo quando o material fica guardado em um saquinho de tecido.

Primeiro, lave as laranjas e retire as cascas em tiras finas. Depois, corte em pedaços menores e espalhe em uma bandeja, deixando-as secar em um local arejado, protegido de poeira e umidade. Também é possível utilizar o forno em temperatura baixa, acompanhando o processo para evitar que queimem.

Quando estiverem rígidas, quebradiças e sem sinais de umidade, coloque os pedaços em pequenos saquinhos de algodão, tule ou organza. Esses materiais permitem a circulação do ar e a liberação do aroma. Feche com uma fita ou barbante e o sachê estará pronto.

As cascas de laranja podem ser utilizadas no guarda-roupa ou em armários (Imagem: ULD altmedia | Shutterstock)

Onde colocar os sachês pela casa?

Os sachês podem ser distribuídos em pequenos espaços que se beneficiam de uma fragrância suave. No guarda-roupa, por exemplo, podem ser colocados nas gavetas ou pendurados em cabides. Também é possível utilizá-los em cômodas, sapateiras, armários e até em pequenos compartimentos do escritório.

No entanto, é importante evitar o contato direto das cascas com roupas claras e tecidos delicados, pois os óleos naturais podem deixar resíduos. Além disso, verifique periodicamente o estado do conteúdo e faça a substituição quando o aroma diminuir ou quando surgirem sinais de umidade e mofo. Vale lembrar que o sachê funciona como aromatizador e não substitui a limpeza dos móveis ou os cuidados necessários para evitar a umidade nos ambientes.

Outros ingredientes para combinar com a casca de laranja

As cascas desidratadas também podem ser combinadas com outros elementos naturais, como:

Cravo-da-índia: acrescenta um aroma intenso e combina com a fragrância cítrica;

acrescenta um aroma intenso e combina com a fragrância cítrica; Canela em pau: proporciona um perfume adocicado e marcante;

proporciona um perfume adocicado e marcante; Lavanda seca: oferece uma nota floral à mistura.

Basta misturar os ingredientes escolhidos às cascas de laranja antes de preencher os saquinhos. Assim, é possível preparar diferentes combinações para perfumar os ambientes.