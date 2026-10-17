Sábado pede bolo de chocolate: veja 3 receitas cremosas para o café da manhã 

O fim de semana é uma boa oportunidade para começar o dia com um café da manhã especial e receitas preparadas em casa. O bolo de chocolate é uma ótima escolha para a ocasião, com versões que combinam massa fofinha, textura cremosa e coberturas irresistíveis. Confira três opções para acompanhar uma xícara de café e aproveitar a manhã de sábado com mais sabor.

1. Bolo de chocolate com cobertura

Ingredientes

Massa

3 ovos

1 1/2 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de chocolate em pó 50% cacau

em pó 50% cacau 1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite morno

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura e decoração

300 g de chocolate meio-amargo

1 xícara de chá de creme de leite

1 colher de sopa de manteiga

1 1/2 xícara de chá de lascas de chocolate ao leite

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o óleo, o leite morno e o chocolate em pó. Bata até obter uma mistura homogênea. Transfira o conteúdo para uma tigela e acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo com um batedor até incorporar completamente. Adicione o fermento químico em pó e misture delicadamente com uma espátula. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos. Faça o teste do palito; ele deve sair limpo ao ser inserido no centro do bolo. Retire do forno, espere esfriar completamente e desenforme. Reserve.

Cobertura e decoração

Em uma tigela, derreta o chocolate meio-amargo em banho-maria ou no micro-ondas, aquecendo em intervalos de 30 segundos e mexendo entre eles. Acrescente o creme de leite e a manteiga. Misture até obter uma mistura lisa e brilhante. Espere a cobertura amornar até atingir uma consistência cremosa, mas ainda fácil de espalhar.

Distribua a cobertura sobre o bolo frio, cobrindo o topo e as laterais com uma espátula. Decore as laterais com as lascas de chocolate, pressionando delicadamente para que fiquem aderidas. Finalize espalhando mais chocolate sobre a superfície. Sirva em seguida.

Bolo de chocolate com amêndoas e pistache (Imagem: natkinzu | Shutterstock)

2. Bolo de chocolate com amêndoas e pistache

Ingredientes

Massa

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 xícara de chá de farinha de aveia

3/4 de xícara de chá de cacau em pó

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/3 de xícara de chá de gotas de chocolate ao leite

1/2 xícara de chá de amêndoas picadas

Óleo vegetal para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Cobertura e decoração

200 g de chocolate ao leite

1/2 xícara de chá de creme de leite

3 colheres de sopa de pistache triturado

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar mascavo até obter uma mistura homogênea. Acrescente o óleo e o leite, misturando bem. Adicione a farinha de amêndoas, a farinha de aveia e o cacau em pó. Misture até obter uma massa uniforme. Incorpore o fermento delicadamente. Em seguida, acrescente o chocolate em gotas e as amêndoas, misturando para distribuí-los pela massa.

Despeje a massa em uma forma de furo central untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos. Faça o teste do palito para verificar se está assado. Retire do forno, espere amornar e desenforme. Reserve.

Cobertura e decoração

Em uma tigela, derreta o chocolate ao leite em banho-maria ou no micro-ondas, aquecendo em intervalos de 30 segundos e mexendo entre eles. Acrescente o creme de leite e misture até obter uma ganache cremosa e brilhante. Despeje a cobertura sobre o bolo, deixando escorrer naturalmente pelas laterais. Finalize com o pistache triturado sobre a cobertura e sirva em seguida.

3. Bolo de chocolate com café

Ingredientes

Massa

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar demerara

1/2 xícara de chá de manteiga derretida

1 xícara de chá de café coado forte, sem açúcar

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

integral 1/2 xícara de chá de cacau em pó 100%

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de extrato de baunilha

Manteiga para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Cobertura

180 g de chocolate amargo

1/2 xícara de chá de iogurte natural integral

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar demerara até obter uma mistura uniforme. Acrescente a manteiga derretida, o café coado e o extrato de baunilha. Misture bem. Adicione a farinha de trigo integral e o cacau em pó, mexendo até formar uma massa homogênea. Incorpore o bicarbonato de sódio e o fermento químico em pó, misturando delicadamente.

Despeje a massa em uma forma redonda untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e reserve.

Cobertura

Em uma tigela, derreta o chocolate amargo em banho-maria ou no micro-ondas, aquecendo em intervalos de 30 segundos e mexendo entre eles. Espere o chocolate amornar e acrescente o iogurte natural e o mel. Misture até obter um creme uniforme. Espalhe a cobertura sobre o bolo frio e sirva em seguida.