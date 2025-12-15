Variedades

Roteiro de Los Angeles: veja o que fazer na cidade em 1 dia

É possível explorar Los Angeles em apenas um dia (Imagem: Kevin Ruck | Shutterstock)

Los Angeles é famosa por servir de cenário para filmes como “Uma Linda Mulher”, “Pulp Fiction” e outras produções que marcaram gerações. O glamour de Hollywood, os estúdios de cinema e as atrações que vão de praias icônicas a bairros históricos fazem da cidade um destino cheio de possibilidades para os amantes da sétima arte.

Mesmo com pouco tempo, é possível montar um roteiro que entrega a essência da cidade e faz o visitante se sentir em um filme. Veja como aproveitar LA em apenas um dia!

Como chegar a Los Angeles: transfer com tour

Ao desembarcar em Los Angeles, vale saber que não é possível solicitar Uber diretamente dentro do aeroporto. O passageiro precisa se deslocar até um ponto externo usando ônibus internos, o que costuma confundir quem chega pela primeira vez e não fala inglês. Por isso, o transfer privado acaba sendo a opção mais prática, especialmente para turistas. Para quem não domina o idioma local, uma dica é recorrer às empresas que atendem em espanhol.

“Estamos neste negócio há 15 anos e já recebemos muitos brasileiros. Ficamos fluentes em portunhol”, explica Cecilia Ussery, sócia da U Ride LA, empresa familiar especializada em levar turistas por todo o sul da Califórnia. A companhia atende todos os aeroportos de LA, os portos de cruzeiro de Long Beach e San Pedro, hotéis de Anaheim, região da Disneyland, além de destinos como Palm Springs, Santa Barbara, San Diego e outras cidades da Califórnia.

Segundo a empresária, os destinos preferidos dos brasileiros são Disneyland e Universal Studios para quem busca aventura, ou Santa Monica e Venice Beach para quem quer conhecer os cartões-postais mais famosos de Los Angeles.

Outro ponto positivo de optar por um transfer é que o trajeto já funciona como um passeio inicial. Para quem segue em direção a Hollywood, o caminho costuma incluir a apresentação de pontos famosos como o Hollywood Sign, prédios icônicos, estádios, trechos da Hollywood Boulevard e da Calçada da Fama. A frota vai de carros para 4 a 6 pessoas a vans maiores, e o valor não costuma variar muito, o que torna a opção em grupo ainda mais vantajosa.

Montanha com letreiro em branco escrito Hollywood
A trilha até o Hollywood Sign revela vistas privilegiadas da cidade (Imagem: Heather Schor | Shutterstock)

Manhã: trilha e vistas do Hollywood Sign

Ao chegar ao hotel, uma boa forma de começar o dia é fazendo um tour guiado até o Hollywood Sign. O trajeto pode ser feito com o grupo Bikes and Hikes LA. Além de garantir as melhores fotos em frente ao letreiro, o passeio traz curiosidades sobre a história da cidade. Durante o trajeto, os guias explicam, por exemplo, a origem do nome Los Angeles — que vem do espanhol e significa “os anjos” — além de detalhes sobre a expansão da cidade e o impacto do cinema na região.

O caminho passa por pontos estratégicos para fotos, tem paradas para água e costuma ser acessível mesmo para quem não tem muito preparo físico. Ao final do percurso, a dica é almoçar em um dos restaurantes que ficam aos pés da trilha, ideais para uma pausa antes de seguir o roteiro.

Tarde: mansões de famosos e cenários de filmes

Depois do almoço, vale investir em um tour por Beverly Hills e pelas mansões de celebridades. O passeio é realizado pela Hollywood Bus Tours, em uma pickup aberta e passa por bairros luxuosos, ruas famosas e residências de artistas e empresários ligados à indústria do entretenimento.

O roteiro inclui passagem pela Rodeo Drive, uma das ruas de compras mais famosas do mundo, além de cenários clássicos do cinema, como o restaurante usado em “Pulp Fiction” e o hotel que aparece em “Uma Linda Mulher”. É uma forma prática de conhecer diferentes áreas da cidade em pouco tempo, com contexto histórico e cultural ao longo do caminho.

Final do dia: caminhar pela Calçada da Fama

Para encerrar o dia, caminhar pela Calçada da Fama é praticamente obrigatório. Gratuita e localizada no coração da Hollywood Boulevard, ela reúne mais de 2.700 estrelas dedicadas a atores, músicos, diretores e personalidades que marcaram a história do entretenimento.

Além de procurar os nomes mais famosos, o passeio permite observar o movimento da região, com artistas de rua, lojas temáticas e teatros históricos como o TCL Chinese Theatre. Mesmo para quem tem pouco tempo na cidade, a Calçada da Fama ajuda a fechar o roteiro com aquele clima clássico de Hollywood que todo mundo espera encontrar em Los Angeles.

Por Débora Oliveira

