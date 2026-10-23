Rosto oval, redondo ou quadrado? Veja como escolher o corte de cabelo ideal

Na hora de escolher um novo corte de cabelo, mais do que acompanhar as tendências do momento, é importante encontrar um estilo que valorize as características individuais, combine com a personalidade e atenda às necessidades do dia a dia. Nesse processo, o formato do rosto é um dos principais aspectos a serem considerados, pois pode ajudar a identificar cortes que harmonizem as proporções faciais, destaquem determinados traços e proporcionem um resultado mais equilibrado.

Jordana Cabette, consultora de gestão e beleza da Spazzio Beauty, reforça que o corte ideal não depende apenas do que está em alta. “O primeiro passo é entender como valorizar a beleza de acordo com as características do rosto, os gostos e o estilo de cada pessoa, além de avaliar quanto tempo ela tem disponível para a rotina capilar e quanto pretende investir na transformação. Esses são os principais pontos que devem ser avaliados antes mesmo de chegar à parte da tesoura”, explica.

A seguir, a especialista explica quais cortes podem valorizar cada formato de rosto!

1. Rosto redondo: a proposta é alongar e dar movimento

Criar a sensação de movimento nos cabelos é ideal quando as bochechas são mais marcadas e a largura e o comprimento do rosto são semelhantes. “O corte em camadas longas cria linhas verticais que ajudam a alongar o rosto. Cortes abaixo do queixo, além de franjas laterais ou cortininhas, também são ótimas escolhas para esse formato, especialmente quando combinados com pontas repicadas, que ajudam a criar movimento e volume”, orienta Jordana Cabette.

2. Rosto quadrado: a ideia é suavizar os ângulos

Com a testa mais larga e o maxilar marcado, o rosto quadrado pode ganhar mais harmonia com cortes que suavizem os ângulos. “Franjas laterais, pontas desfiadas e cortes assimétricos trazem mais leveza e delicadeza para o rosto, sem tirar a personalidade do visual”, destaca.

O long bob é uma opção versátil para o rosto oval (Imagem: MillaF | Shutterstock)

3. Rosto oval: é preciso equilibrar testa e queixo

Segundo Jordana Cabette, o rosto oval é considerado o formato mais versátil, pois apresenta testa e maxilar em proporções equilibradas, combinando com praticamente qualquer estilo. “Cortes como o long bob e até o pixie funcionam muito bem. É um tipo de rosto que permite mais ousadia, desde franjas e cortes curtos até a manutenção de cabelos mais longos”, ressalta.

4. Rosto retangular: a intenção aqui é criar largura

Para quem tem o rosto mais comprido, a dica é apostar em cortes que tragam volume e ajudem a equilibrar as proporções. “Cortes na altura dos ombros e franjas retas são boas opções. Também é importante evitar cabelos muito lisos e excessivamente longos, já que eles podem acentuar o comprimento do rosto, deixando o visual com menos movimento e identidade”, orienta a consultora.

5. Rosto diamante: o ideal é valorizar as maçãs do rosto

Mais estreito na testa e no queixo e com as maçãs do rosto mais salientes, o formato diamante pede cortes que criem preenchimento nas extremidades, como camadas na altura do queixo. “Esse tipo de corte ajuda a equilibrar as proporções e evita o chamado efeito triângulo, em que o volume fica concentrado apenas nas pontas”, explica a especialista.

Além do formato do rosto

Para quem tem cabelos cacheados ou crespos, características como curvatura, textura e densidade dos fios também influenciam diretamente no resultado. No caso dos cabelos cacheados, por exemplo, o volume e o fator encolhimento podem mudar completamente a aparência do corte.

Por isso, a avaliação profissional é essencial para adaptar a referência escolhida à realidade de cada cliente. “O melhor corte é aquele em que a pessoa se sente bem e que consegue manter no dia a dia, sem correr o risco de se arrepender”, finaliza Jordana Cabette.

Por Lyzie Vitorino