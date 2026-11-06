Risoto de espinafre cremoso: aprenda essa receita fácil para o jantar

Cremoso na medida certa, com grãos macios e envolvidos por um molho aveludado, o risoto de espinafre conquista pelo sabor delicado e pelo toque levemente amanteigado. A combinação das folhas verdes com o queijo parmesão acrescenta profundidade ao prato, equilibrando suavidade e personalidade a cada garfada. Para completar, o preparo é fácil e leva ingredientes simples, tornando a opção perfeita para o jantar. A seguir, confira a receita!

Risoto de espinafre cremoso

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbóreo

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite de oliva

700 ml de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas frescas de espinafre e fatias finas de cebola-roxa para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o caldo de legumes em fogo baixo e mantenha-o aquecido durante o preparo. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o arroz arbóreo e mexa por alguns minutos. Adicione o caldo de legumes quente aos poucos, uma concha por vez, mexendo frequentemente e esperando o líquido ser absorvido antes de adicionar mais.

Continue colocando o caldo de legumes até os grãos ficarem macios, mas ainda levemente firmes no centro. Adicione as folhas de espinafre e misture até murcharem. Desligue o fogo, acrescente a manteiga e o queijo parmesão e misture até obter uma textura cremosa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Na hora de servir, finalize com as fatias de cebola-roxa e as folhas frescas de espinafre.