Rica em antioxidantes: conheça os benefícios da amora para a saúde

A amora é uma fruta pequena, suculenta e repleta de sabor, amplamente apreciada na culinária mundial. Há diferentes tipos: o Morus nigra, conhecida como amora-preta, exibe uma coloração intensa e sabor marcante, sendo muito valorizada em receitas que buscam um toque mais robusto. Em contraste, o Morus alba, ou amora-branca, possui uma textura delicada e sabor mais suave, além de ter um papel histórico no cultivo dos bichos-da-seda.

O Morus rubra, a amora-vermelha, nativa da América do Norte, destaca-se pela doçura com leve acidez, ideal tanto para o consumo in natura quanto para compotas. Por fim, o grupo Rubus subg. Rubus abrange diversas espécies de amoras cultivadas principalmente na Europa, que apresentam um equilíbrio de sabores entre o doce e o levemente ácido, tornando-as perfeitas para geleias, sucos e sobremesas.

Abaixo, confira os principais benefícios da amora para a saúde e como usá-la!

1. Poder antioxidante

A amora é reconhecida por sua alta concentração de antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres e prevenir o envelhecimento precoce. Essa fruta ajuda a proteger as células dos danos causados por fatores externos e poluentes ambientais. Esse benefício é fundamental para a manutenção da saúde celular e prevenção de diversas doenças.

2. Melhora a digestão e protege o sistema gástrico

Rica em fibras, a amora favorece o funcionamento adequado do sistema digestivo. Assim, a ingestão regular dessa fruta auxilia no trânsito intestinal e previne problemas como a prisão de ventre. As fibras também ajudam a promover a sensação de saciedade, contribuindo para uma alimentação mais equilibrada. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.

3. Fortalece o sistema imunológico

A amora é uma excelente fonte de vitamina C, essencial para o fortalecimento do sistema imunológico. Esse nutriente ajuda na produção e manutenção dos glóbulos brancos, que desempenham um papel vital na defesa do corpo contra infecções.

Segundo a OMS e o Ministério da Saúde do Brasil, a recomendação diária de vitamina C para adultos é de 90 mg para homens e 75 mg para mulheres. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e do Food Research Center, 100 g da fruta fornecem 15,8 mg do nutriente.

4. Contribui para a saúde do coração

Os compostos bioativos presentes na amora ajudam a promover a saúde cardiovascular. A fruta atua na redução da pressão arterial e na melhoria da circulação sanguínea. Além disso, os flavonoides e outros antioxidantes presentes podem reduzir o risco de doenças cardíacas. Essa ação benéfica colabora para a manutenção de artérias mais saudáveis e diminuição dos níveis de colesterol ruim.

No Brasil, cerca de 4 em cada 10 adultos apresentam níveis alterados de colesterol, segundo alerta da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O elevado nível de LDL aumenta significativamente o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC), doenças que vitimaram juntas 20.184 brasileiros em todo o país apenas no primeiro semestre de 2025, conforme registro do DataSUS, do Ministério da Saúde.

A amora é um alimento benéfico para pessoas com diabetes (Imagem: Alie04 | Shutterstock)

5. Regulação dos níveis de açúcar no sangue

A amora possui baixo índice glicêmico, o que significa que ela ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis. Assim, seus compostos naturais podem auxiliar na prevenção de picos e quedas bruscas na glicemia. Essa característica é particularmente interessante para pessoas com diabetes ou que buscam prevenir essa condição.

O diabetes mellitus é uma condição que atinge mais de 20 milhões de pessoas no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Além disso, a Federação Internacional de Diabetes aponta que o país ocupa o 6º lugar no mundo entre as nações com mais pessoas diabéticas.

6. Ação anti-inflamatória

Os fitoquímicos presentes na amora exercem um efeito anti-inflamatório no organismo. Essa propriedade auxilia na redução de processos inflamatórios que podem estar ligados a doenças crônicas. Assim, o consumo regular da fruta pode contribuir para o alívio de desconfortos e melhorar a qualidade de vida.

7. Auxílio na perda de peso

Com baixo teor calórico e alto teor de fibras, a amora é uma excelente opção para quem deseja emagrecer de forma saudável. As fibras promovem sensação de saciedade, ajudando a controlar o apetite e reduzir o consumo excessivo de alimentos. Essa característica é essencial para manter o equilíbrio energético diário sem abrir mão do sabor.

Como consumir a amora

A amora pode ser consumida de diversas maneiras, permitindo a criatividade na cozinha e a diversificação da dieta. Veja:

Consumo in natura: saboreie a amora fresca como um lanche ou sobremesa;

saboreie a amora fresca como um lanche ou sobremesa; Smoothies e vitaminas: bata a amora com outras frutas, iogurte e um pouco de mel para preparar bebidas;

bata a amora com outras frutas, iogurte e um pouco de mel para preparar bebidas; Saladas: acrescente a amora a saladas verdes ou de frutas;

acrescente a amora a saladas verdes ou de frutas; Sobremesas: utilize a amora em bolos, tortas, musses e sorvetes;

utilize a amora em bolos, tortas, musses e sorvetes; Geleias e compotas: cozinhe a amora com um pouco de açúcar e especiarias para fazer geleias ou compotas caseiras;

cozinhe a amora com um pouco de açúcar e especiarias para fazer geleias ou compotas caseiras; Molhos para pratos salgados: prepare reduções ou molhos à base de amora para acompanhar carnes;

prepare reduções ou molhos à base de amora para acompanhar carnes; Chás e infusões: adicione amora fresca ou desidratada em chás e infusões.

Cuidados importantes

Embora a amora ofereça diversos benefícios para a saúde, seu consumo deve ser realizado com moderação e atenção. Cada organismo reage de forma única aos alimentos, e o excesso pode, em alguns casos, levar a efeitos indesejados. É importante lembrar que, embora rica em nutrientes e antioxidantes, a fruta não é um substituto para tratamentos médicos convencionais. Em situações de condições de saúde específicas ou sintomas persistentes, é fundamental buscar a orientação de um profissional capacitado.