Revisão do carro: 7 pontos para verificar antes de pegar a estrada

As viagens de fim de ano costumam exigir mais planejamento — e isso inclui verificar se o carro está pronto para rodar. Cuidar da manutenção antes de sair de casa é uma forma simples de prevenir problemas mecânicos e assegurar que o trajeto aconteça de forma tranquila. O fluxo nas rodovias aumenta significativamente neste período. Viajar com o veículo sem manutenção pode gerar atrasos, gastos inesperados e, principalmente, riscos à segurança.

“Um veículo sem revisão em dia pode apresentar falhas no sistema de freios, superaquecimento do motor, problemas na suspensão, desgaste excessivo dos pneus e até pane elétrica. Esses fatores podem causar acidentes, perda de controle, queda no desempenho e maior consumo de combustível. A revisão preventiva é sempre mais barata e segura do que lidar com falhas inesperadas na estrada”, destaca Marcos Paulo Araújo Santiago, professor do curso de Engenharia Mecânica da Unime Lauro de Freitas.

Para garantir uma viagem tranquila e segura, o professor recomenda uma manutenção completa no veículo. A revisão deve considerar:

1. Sistema de freios

Responsável por reduzir a velocidade ou parar o veículo. A revisão envolve a checagem de:

Pastilhas;

Discos;

Fluido (nível e validade);

Flexíveis de freio;

Funcionamento geral do sistema.

2. Pneus, alinhamento e balanceamento

Essenciais para aderência, tração e frenagem. A revisão inclui:

Avaliação do desgaste da borracha;

Pressão adequada;

Alinhamento para estabilidade;

Balanceamento para eliminar vibrações.

3. Óleos e fluidos

Cada fluido cumpre função específica, como lubrificar, resfriar ou transmitir força. Devem ser verificados:

Óleo do motor;

Fluido de arrefecimento (incluindo aditivo);

Fluido de direção;

Fluido de câmbio;

Fluido do lavador de parabrisas.

A revisão da bateria é uma etapa importante da manutenção do carro (Imagem: M2020 | Shutterstock)

4. Bateria e sistema elétrico

Responsáveis por fornecer e gerenciar energia. A revisão inclui:

Testes de carga da bateria ;

; Avaliação do alternador;

Inspeção dos terminais;

Verificação de luzes e fusíveis.

5. Sistema de arrefecimento

Mantém o motor na temperatura ideal. A inspeção inclui:

Radiador;

Mangueiras;

Ventoinha;

Tampa do reservatório;

Condição do fluido de arrefecimento.

6. Itens obrigatórios

Garantem segurança e atendimento à legislação. Devem ser verificados:

Estepe;

Macaco;

Chave de roda;

Triângulo;

Extintor (quando exigido pela legislação);

Documentação do veículo.

7. Suspensão e direção

Contribuem para estabilidade e controle do veículo. A revisão inclui:

Amortecedores;

Buchas;

Pivôs;

Terminais de direção;

Barras axiais;

Entre outros componentes que garantem a boa dirigibilidade.

Por Camila Souza Crepaldi