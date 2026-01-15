Retenção de líquido: 5 hábitos saudáveis para melhorar o bem-estar no verão 

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No verão, com o aumento das temperaturas, é comum o corpo passar por algumas adaptações naturais para manter o equilíbrio térmico. Nesse processo, uma dessas respostas pode ser a retenção de líquidos, bastante frequente nos dias mais quentes.

A especialista em saúde vascular Dra. Anna Paula Weinhardt explica que a retenção de líquidos ocorre porque o organismo reage ao calor ajustando a circulação sanguínea e os mecanismos de controle da temperatura corporal. Esse processo pode favorecer o acúmulo de líquidos, especialmente nas pernas e nos pés.

“No verão e em períodos de altas temperaturas, os vasos sanguíneos se dilatam para facilitar a dissipação do calor pela pele. Esse mecanismo natural de regulação acaba tornando o retorno do sangue e dos líquidos dos tecidos ao coração mais lento”, esclarece.

Fatores que contribuem para o inchaço

Segundo a médica, o inchaço percebido por muitas pessoas acontece porque parte desse líquido extravasa dos vasos e se acumula entre as células. Além da vasodilatação, outro fator que contribui para esse quadro é a maior perda de água e eletrólitos pelo suor, comum nos dias quentes, o que pode levar o corpo a reter líquidos como uma forma de compensação. “Como o nosso organismo é inteligente e protetor, para evitar a desidratação, o corpo ativa hormônios que estimulam a retenção de sódio e água”, explica.

Para pessoas que já apresentam alguma predisposição circulatória, como insuficiência venosa, varizes, diabetes ou hipertensão, o inchaço tende a ser mais intenso. Isso ocorre porque essas condições, associadas à vasodilatação provocada pelo calor, dificultam ainda mais o retorno venoso e favorecem o acúmulo de líquidos nas pernas.

Hábitos para prevenir a retenção de líquidos

Para driblar a retenção de líquidos, melhorar a saúde circulatória e viver o verão com mais bem-estar, a Dra. Anna Paula Weinhardt indica a adoção de 5 hábitos essenciais. Confira!

1. Hidratação adequada

Manter uma boa ingestão de água ao longo do dia ajuda o corpo a regular a temperatura, melhora a circulação sanguínea, auxilia no controle da pressão arterial e favorece a eliminação de toxinas.

2. Prática regular de exercícios

Movimentar o corpo diariamente estimula o retorno venoso. Por isso, vale a pena investir tempo em caminhadas, natação, bicicleta, dança e exercícios de fortalecimento, especialmente da panturrilha, que ajudarão no retorno do sangue ao coração e a reduzir o acúmulo de líquidos nos membros inferiores.

Elevar as pernas facilita o retorno do sangue ao coração, aliviando o inchaço (Imagem: ANDRANIK HAKOBYAN | Shutterstock)

3. Elevação das pernas ao final do dia

Elevar as pernas por alguns minutos facilita o retorno do sangue ao coração, aliviando inchaço, sensação de peso e cansaço nos membros inferiores. Esse hábito simples pode ser incorporado à rotina diária no final do dia como uma estratégia de autocuidado circulatório.

4. Alimentação equilibrada

Uma dieta rica em alimentos naturais, com bom aporte de fibras e baixo consumo de ultraprocessados e sódio, contribui para menos inflamação e melhor equilíbrio dos líquidos no corpo.

5. Estratégias complementares

Massagens, como a drenagem linfática, e o uso de meias de compressão auxiliam o retorno venoso e linfático, sendo recursos adicionais e complementares para o alívio do inchaço.

“A retenção de líquidos no calor não é apenas um desconforto estético, mas um sinal de adaptação do corpo que merece atenção, especialmente quando a condição é frequente ou associada a dor, sensação de peso ou alterações circulatórias. Um estilo de vida mais equilibrado e saudável pode oferecer mais bem-estar para quem sofre com a retenção hídrica”, finaliza a Dra. Anna Paula Weinhardt.

Por Maria Julia Cabral