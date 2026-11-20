A construção da identidade começa nos primeiros anos de vida e acontece também nas pequenas experiências do cotidiano. Os personagens dos desenhos, os bonecos com os quais as crianças brincam e os protagonistas das histórias que escutam ajudam a formar referências sobre o mundo e sobre si mesmas.

Nesse processo, ter contato com brinquedos, livros e personagens que representam diferentes características físicas, origens e histórias é importante para que crianças negras também se reconheçam nesses espaços e cresçam sabendo que podem ocupar diferentes lugares na sociedade.

Celebrado em 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra reforça a importância dessa discussão dentro de casa, nas escolas e nos momentos de lazer. Mais do que apresentar referências negras em datas específicas, a proposta é incorporá-las à rotina infantil, valorizando a diversidade por meio de histórias, imagens e personagens.

Para o pediatra Thiago Castro, a identificação com personagens e brinquedos semelhantes à própria aparência pode contribuir para o desenvolvimento de uma autoimagem positiva. “Quando uma criança negra encontra personagens, bonecas e brinquedos que se parecem com ela, recebe uma mensagem importante de pertencimento e valorização. Ela começa a perceber que suas características físicas, seu cabelo, sua cor de pele e sua história também merecem ocupar espaços de destaque”, explica.

Literatura amplia o repertório e apresenta referências históricas

Uma das maneiras de ampliar esse repertório é por meio da literatura infantil. A Editora Catapulta reúne títulos da coleção “Gente Pequena, Grandes Sonhos” dedicados a trajetórias como as de Harriet Tubman, que enfrentou a escravidão e ajudou outras pessoas a conquistarem a liberdade; Nelson Mandela, símbolo da luta contra o apartheid; Lewis Hamilton, primeiro piloto negro da Fórmula 1; Martin Luther King Jr., referência na luta pelos direitos civis; Rosa Parks, importante nome do movimento contra a segregação racial nos Estados Unidos; e Pelé, um dos maiores nomes da história do futebol.

Para Carmen Pareras, diretora da Editora Catapulta, apresentar essas trajetórias desde a infância ajuda a construir um repertório mais diverso e a mostrar às crianças diferentes possibilidades de atuação na sociedade. “A literatura tem um papel importante na maneira como as crianças descobrem o mundo e constroem suas próprias referências. Quando apresentamos histórias de personalidades negras, mostramos que existem muitas trajetórias inspiradoras e que pessoas negras fazem parte da construção da história, da ciência, da cultura e da sociedade. Essas leituras também abrem espaço para conversas sobre respeito, igualdade e diversidade desde cedo. É importante que todas as crianças tenham a oportunidade de conhecer essas histórias e encontrar referências nas quais possam se reconhecer”, afirma.

O contato com personagens de diferentes origens amplia o universo infantil, apresentando às crianças novas histórias e formas de se enxergar no mundo (Imagem: Doodeez | Shutterstock)

Representatividade também está presente nas brincadeiras

Além dos livros, os brinquedos e personagens que fazem parte do cotidiano infantil também ajudam a ampliar as referências das crianças. Ter contato com figuras de diferentes origens e características permite que elas explorem outras histórias e se reconheçam em diferentes papéis.

No universo dos personagens licenciados, há opções que representam personalidades reais e figuras da ficção. O portfólio da Candide, por exemplo, reúne referências como os jogadores Kylian Mbappé e Bukayo Saka, além de personagens negros como Tempestade, dos X-Men, e John Stewart, do universo DC. A diversidade também aparece nas bonecas Ambreal e Harmony, da linha Our Generation.

Para Bruno Verea, diretor de marketing da Candide, a presença dessas referências nos brinquedos contribui para que a representatividade faça parte das experiências cotidianas das crianças. “Toda criança merece se ver no herói que admira. Com um portfólio diverso, ajudamos a transformar a representatividade em algo do dia a dia”, diz.

Essa identificação também pode acontecer por meio das bonecas, especialmente quando apresentam diferentes tons de pele, tipos de cabelo e características físicas. A Zuri, da Novabrink, é um exemplo de personagem que amplia as possibilidades de representação no universo das brincadeiras. Para Germano Brandino, da Novabrink, oferecer referências diversas desde a infância é uma forma de contribuir para que as crianças reconheçam o valor de suas próprias características e identidades.

“Os brinquedos têm um papel importante na construção do imaginário infantil e na forma como as crianças se reconhecem no mundo. Quando uma menina negra encontra uma boneca como a Zuri, com características físicas semelhantes às suas, ela também encontra uma referência positiva de identificação e pertencimento. É importante que a diversidade esteja presente nas brincadeiras desde cedo, para que todas as crianças cresçam entendendo que suas características, histórias e identidades têm valor e merecem ser representadas”, afirma.

O exemplo também vem dos adultos

Para Thiago Castro, a presença dessas referências precisa acontecer naturalmente no cotidiano. “É importante que a representatividade faça parte da rotina de maneira natural. As famílias podem ler histórias com protagonistas de diferentes origens, apresentar referências positivas e conversar sobre características físicas sem estabelecer hierarquias de beleza ou valor”, orienta.

O pediatra também destaca que a escolha de brinquedos e livros deve ser acompanhada pelo exemplo dos adultos. Afinal, as crianças aprendem não apenas com o que lhes é apresentado, mas também com as atitudes que observam.

“Não basta oferecer uma boneca negra ou um livro sobre diversidade se, no cotidiano, a criança presencia comentários preconceituosos ou atitudes discriminatórias. A empatia é construída diariamente, principalmente pelo exemplo que oferecemos às crianças”, conclui.

Por Nathalie Paiva