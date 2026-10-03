Renove as energias da casa: 4 defumações para fazer em outubro

A chegada de um novo mês pode ser um bom momento para renovar não apenas os planos, mas também a atmosfera da casa. Na espiritualidade popular, a defumação é utilizada como uma forma simbólica de limpeza, proteção e renovação energética. O ritual pode ser feito de maneira simples, com ervas e ingredientes encontrados com facilidade, sempre respeitando os cuidados necessários com a fumaça e o fogo.

Se você sente que a casa está carregada, quer encerrar ciclos ou simplesmente começar outubro com uma sensação de renovação, confira quatro opções de defumação para fazer em casa:

1. Alecrim para renovar as energias

O alecrim é tradicionalmente associado à limpeza, à vitalidade e à proteção. Por isso, pode ser uma boa escolha para quem deseja deixar para trás o cansaço acumulado e começar o mês com mais disposição.

Para fazer o ritual, coloque um pequeno punhado de alecrim seco em um recipiente próprio para defumação. Acenda com cuidado e, depois que começar a produzir fumaça, percorra os cômodos, direcionando a fumaça para os cantos da casa. Enquanto isso, mentalize tudo aquilo que deseja renovar em outubro.

2. Louro para prosperidade

O louro é bastante utilizado em práticas populares relacionadas à prosperidade, à abundância e à realização de objetivos. A defumação pode ser feita especialmente quando a intenção é abrir espaço simbólico para novas oportunidades.

Utilize algumas folhas secas de louro e coloque-as em um recipiente resistente ao calor. Acenda uma pequena quantidade por vez e espalhe a fumaça pela casa, principalmente na entrada e nos ambientes em que você costuma trabalhar ou organizar sua vida financeira. Mentalize caminhos abertos, crescimento e boas oportunidades.

A defumação com lavanda pode ser uma escolha interessante para quem deseja ter um mês mais leve (Imagem: FotoHelin | Shutterstock)

3. Lavanda para trazer tranquilidade

Se a intenção para outubro é ter um mês mais leve, a lavanda pode ser uma escolha interessante. Tradicionalmente relacionada à tranquilidade, ao equilíbrio e à harmonia, ela pode fazer parte de um ritual voltado para deixar a casa com uma atmosfera mais acolhedora.

Para isso, coloque lavanda seca em um recipiente adequado para defumação e acenda uma pequena quantidade. Passe pelos ambientes da casa enquanto mentaliza serenidade, boas relações e equilíbrio emocional. Dê atenção especial ao quarto e aos espaços de descanso.

4. Canela para movimentar a prosperidade

A canela aparece em diversas tradições populares associada à prosperidade, à atração e à movimentação de energias. Por isso, pode ser utilizada em uma defumação simbólica para quem deseja começar outubro com mais entusiasmo e abertura para oportunidades.

Para isso, utilize pequenos pedaços de canela em pau em um recipiente próprio para defumação. Acenda cuidadosamente e leve a fumaça pelos ambientes, começando pela entrada da casa e seguindo em direção aos demais cômodos. Mentalize o movimento, a prosperidade e a chegada de novas possibilidades.

Como fazer a defumação com segurança?

Independentemente da erva escolhida, alguns cuidados são indispensáveis. Faça a defumação em um ambiente ventilado, mantenha portas ou janelas abertas para que a fumaça possa sair e utilize apenas recipientes resistentes ao calor e próprios para esse tipo de prática. Nunca deixe brasas ou ervas queimando sem supervisão e mantenha o ritual longe de cortinas, papéis, tecidos e outros materiais inflamáveis.

Também é importante lembrar que a defumação pertence ao campo das práticas espirituais e culturais. Ela pode ser realizada como um ritual simbólico de renovação, mas não substitui cuidados médicos, psicológicos ou outras medidas práticas necessárias.

Para outubro, escolha a erva que mais combina com a sua intenção e transforme o ritual em um momento de pausa: enquanto a fumaça se espalha pela casa, aproveite para mentalizar o que você deseja deixar para trás e, principalmente, aquilo que quer construir no novo mês.