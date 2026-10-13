Relações Públicas: 7 áreas de atuação para quem deseja trabalhar com comunicação

A profissão de relações públicas costuma ser lembrada pela organização de eventos e pelo contato com empresas e públicos, mas o campo vai muito além disso. Conhecido como RP, esse profissional pode atuar na construção da reputação de organizações, no relacionamento com a imprensa, na comunicação com colaboradores e até na gestão de situações de crise, o que abre um leque de oportunidades para quem deseja trabalhar com comunicação.

De acordo com Camila Barbieri, mestra em Comunicação e professora dos cursos de Jornalismo e de Publicidade e Propaganda da Uniderp, a diversidade de possibilidades é uma das características da profissão. “O profissional de relações públicas atua na construção e na manutenção de relacionamentos entre organizações e seus diferentes públicos. Por isso, sua formação permite trabalhar em áreas estratégicas que envolvem comunicação, reputação, relacionamento e gestão”, explica.

A carreira também exige uma combinação de conhecimentos. Além do domínio da comunicação, competências como planejamento estratégico, escrita, relacionamento interpessoal, análise de dados, criatividade, capacidade de negociação e gestão de situações adversas podem fazer parte da rotina profissional.

“É uma carreira que acompanha as transformações da sociedade e das organizações. As ferramentas mudam, os canais se transformam e surgem novas formas de relacionamento, mas a necessidade de construir uma comunicação estratégica e relações de confiança permanece”, completa a professora.

A seguir, ela lista áreas em que esse profissional pode atuar.

1. Comunicação corporativa

Na comunicação corporativa, o profissional de relações públicas participa da definição de estratégias para fortalecer a imagem e a reputação de empresas e instituições. Entre as atividades, estão o planejamento de ações de comunicação, a produção de conteúdos institucionais, o relacionamento com diferentes públicos e o acompanhamento da percepção da marca.

“O profissional precisa compreender os objetivos da organização e, ao mesmo tempo, conhecer os públicos com os quais ela se relaciona. A partir disso, consegue desenvolver uma comunicação mais estratégica, coerente e alinhada à identidade da empresa”, afirma Camila Barbieri.

2. Assessoria de imprensa

Outra possibilidade é trabalhar com o relacionamento com veículos de comunicação. Nesse segmento, o profissional pode atuar na identificação de assuntos relevantes para a imprensa, na produção de releases, na organização de entrevistas, na preparação de porta-vozes e no acompanhamento da repercussão de notícias.

Essa atuação exige conhecimento sobre os critérios utilizados pelos jornalistas para selecionar uma pauta. “Não basta produzir uma informação sobre a empresa ou o cliente. É necessário entender o que pode ser relevante para a sociedade e apresentar o assunto de maneira clara, objetiva e interessante para os veículos de comunicação”, explica a professora.

3. Organização e gestão de eventos

Eventos corporativos, acadêmicos, culturais e institucionais também fazem parte do campo de atuação de relações públicas. O profissional pode participar de todas as etapas do projeto, desde o planejamento e a definição dos públicos até a execução e a avaliação dos resultados.

Além da organização logística, a área envolve estratégia de relacionamento: o evento não deve ser pensado apenas como uma atividade operacional, mas também como uma oportunidade de fortalecer relacionamentos, transmitir mensagens e proporcionar experiências coerentes com os objetivos da organização.

Campanhas internas e ações de engajamento estão entre as atividades do profissional de relações públicas (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

4. Comunicação interna

Dentro das empresas, o profissional de RP também pode atuar na comunicação com colaboradores. Nesse caso, pode desenvolver campanhas internas, informativos, ações de engajamento, eventos, conteúdos para canais corporativos e estratégias para facilitar a circulação de informações.

Uma comunicação interna bem estruturada pode contribuir para aproximar os colaboradores da cultura e dos objetivos da organização. “Quando as pessoas entendem o propósito, as mudanças e os objetivos da empresa, a comunicação passa a exercer um papel importante na construção de vínculos e no engajamento das equipes”, comenta Camila Barbieri.

5. Relações governamentais

O profissional de relações públicas também pode trabalhar no relacionamento institucional entre organizações e órgãos públicos. A atividade envolve o acompanhamento de temas de interesse da instituição, a construção de relacionamentos e a comunicação com diferentes agentes e setores.

Nesse segmento, é importante compreender o ambiente institucional e regulatório no qual a organização está inserida. A atuação deve ser pautada por transparência, ética e respeito às normas aplicáveis.

6. Gestão de crises

Situações inesperadas podem afetar a imagem e a reputação de uma organização. Nesses momentos, profissionais de relações públicas podem participar da elaboração de planos de crise, da definição de estratégias de comunicação, da preparação de porta-vozes, do relacionamento com a imprensa e do monitoramento da repercussão do caso.

O trabalho de gestão de crise começa antes de a crise acontecer. Mapear riscos, estabelecer fluxos de comunicação e preparar porta-vozes são medidas que ajudam a organização a responder de maneira mais estruturada quando uma situação adversa surge.

7. Mídias digitais e redes sociais

A expansão das plataformas digitais também ampliou o campo de atuação dos profissionais de relações públicas. Hoje, eles podem trabalhar no planejamento de estratégias para redes sociais, na produção de conteúdo, no relacionamento com comunidades digitais, no monitoramento de menções à marca e no gerenciamento de possíveis crises no ambiente online. O profissional precisa acompanhar as conversas, compreender os diferentes públicos e identificar como a organização pode se comunicar de maneira relevante e responsável.

Por Camila Crepaldi