Regência e co-regência de Escorpião: entenda a influência de Plutão e Marte sobre os nativos

Na astrologia, o planeta regente é aquele que governa a energia principal de um signo, influenciando suas características, motivações, comportamentos e maneiras de enxergar o mundo. Cada um dos 12 signos do zodíaco possui um astro que simboliza a forma como sua energia se manifesta no cotidiano, especialmente nas emoções, nos relacionamentos e nas escolhas pessoais. No caso de Escorpião, o planeta regente é Plutão.

Na mitologia, Plutão corresponde ao deus romano do mundo subterrâneo, associado ao reino dos mortos e às riquezas ocultas sob a terra. Segundo a astróloga Thaís Mariano, essa simbologia dialoga com o signo de Escorpião, que busca investigar aquilo que está escondido, compreender as motivações profundas e explorar aspectos da vida que nem sempre estão visíveis na superfície.

“Na interpretação astrológica, a relação de Plutão com Escorpião evidencia a necessidade de transformação, a busca pela verdade e a capacidade de enfrentar situações extremas para promover mudanças significativas”, ressalta.

Além disso, por meio do encerramento de ciclos necessários, os nativos de Escorpião podem transformar suas vulnerabilidades em força, encontrando oportunidades de crescimento e renovação pessoal. Por outro lado, essa influência de Plutão também pode se manifestar por meio de comportamentos controladores, sentimentos obsessivos, resistência a perdas e dificuldade para abandonar situações ou relações que já não fazem sentido em suas vidas.

Em Escorpião, Marte representa a coragem e a iniciativa (Imagem: muratart | Shutterstock)

Marte e a força de ação de Escorpião

Na astrologia, Marte é considerado o co-regente de Escorpião, sendo também conhecido como seu regente tradicional. Isso acontece porque, antes da descoberta de Plutão, Marte era o planeta associado à regência desse signo. Com a identificação de novos astros, a astrologia moderna passou a atribuir a regência de alguns signos a planetas cujas características simbólicas apresentam maior afinidade com suas energias.

Conforme explica Thaís Mariano, em Escorpião, Marte representa a força de ação, a coragem, a iniciativa e a capacidade de enfrentar desafios. Nesse sentido, os nativos desse signo tendem a utilizar a energia do planeta de maneira mais estratégica, investigando o que for necessário antes de agir e demonstrando determinação para lidar com situações complexas.

Energias que se complementam

Enquanto Marte representa a força e a capacidade de ação de Escorpião, Plutão simboliza um intenso processo de transformação, que pode levar os nativos a modificar a maneira como compreendem a si mesmos, exercem seu poder e se relacionam com o mundo. “Juntos, expressam duas dimensões fundamentais da simbologia escorpiana: a coragem de atravessar experiências intensas e a potência de se reconstruir a partir delas”, finaliza a astróloga.