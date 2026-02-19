Reforma Tributária do Consumo: 3 impostos que impactam as compras

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Ao comprar um produto no supermercado, pedir comida por aplicativo ou contratar um serviço, o consumidor brasileiro paga uma conta que vai além do valor anunciado. Parte significativa do preço final corresponde a impostos que, embora nem sempre visíveis, impactam diretamente o custo de vida.

Com a reorganização do sistema de tributação sobre o consumo, os tributos passaram a ser concentrados em menos cobranças, com a proposta de simplificar o entendimento e tornar mais claro quanto o cidadão paga em cada operação. Mesmo assim, muitos brasileiros ainda não sabem exatamente quais impostos estão presentes no consumo diário.

De acordo com o advogado tributarista Júlio Caires, entender esses tributos é essencial para o planejamento financeiro. “Hoje, o consumidor paga impostos de forma mais centralizada, mas isso não significa pagar menos. O imposto continua embutido no preço e influencia diretamente o valor final de produtos e serviços”, explica.

Impostos que impactam o consumo

Atualmente, os principais impostos que impactam o consumo são:

1. CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços)

Tributo federal que incide sobre a venda de produtos e a prestação de serviços em geral, substituindo antigas cobranças que antes apareciam de forma fragmentada.

2. IBS (Imposto sobre Bens e Serviços)

Cobrado por estados e municípios, incide tanto sobre mercadorias quanto sobre serviços, reunindo tributos que antes variavam conforme o tipo de atividade e a localização.

3. Imposto Seletivo (IS)

Aplicado sobre produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como bebidas alcoólicas, cigarros e determinados itens poluentes. Esse imposto tende a pesar mais no preço final desses produtos.

Mudanças com a Reforma Tributária do Consumo

Segundo Júlio Caires, a principal mudança para o cidadão está na forma como esses impostos aparecem. “A ideia é dar mais transparência, permitindo que o consumidor identifique com mais clareza quanto está pagando de tributo em cada compra. Isso fortalece a noção de cidadania fiscal”, afirma.

O tributarista alerta que, apesar da simplificação, o impacto no bolso continua existindo. “O consumidor não deixa de pagar imposto. Ele passa a enxergar melhor essa cobrança, o que ajuda a compreender por que determinados produtos ficam mais caros”, destaca.

Conhecer os impostos que fazem parte do consumo diário é um passo importante para entender variações de preços, tomar decisões financeiras mais conscientes e acompanhar as mudanças no sistema tributário brasileiro.

