Redes sociais e moda: a transformação do estilo feminino na era digital

A ascensão das redes sociais transformou a maneira como a moda é criada, difundida e consumida. Tendências que antes levavam meses para ganhar força agora surgem e desaparecem em questão de semanas, impulsionadas por vídeos curtos, influenciadores e algoritmos. Essa aceleração tem alterado não apenas o mercado, mas principalmente a forma como mulheres constroem e revisam seu próprio estilo.

Segundo o relatório State of Fashion 2024, da McKinsey, o ciclo de tendências está até três vezes mais rápido devido ao impacto das plataformas digitais e do consumo em tempo real. Esse fenômeno gera uma dinâmica de constante atualização estética, em que o “novo” se torna obsoleto em intervalos cada vez menores.

Microtendências e comparação constante

Para Rita De Marchi, empresária com trajetória no varejo de moda e análise de estilo para mulheres adultas, o principal impacto dessa velocidade não é apenas visual, mas comportamental. Ela observa que a exposição contínua a microtendências cria um ambiente de comparação permanente. “A internet oferece inúmeras referências, mas nem todas dialogam com a vida real. O desafio é separar inspiração de imposição”, afirma.

A multiplicação de estéticas como clean girl, old money, mob wife e soft femme exemplifica esse cenário. Cada uma delas propõe um código visual completo, quase um “manual” temporário de identidade. O problema é que a repetição rápida desses modelos pode gerar insegurança estética, especialmente entre mulheres que estão consolidando ou amadurecendo seu estilo pessoal.

Ao mesmo tempo, as redes sociais democratizaram o acesso à informação de moda. Tutoriais, análises de proporção, combinações de cores e explicações técnicas tornaram o conhecimento antes restrito a editoriais mais acessível. Esse é o aspecto positivo da transformação digital. Para Rita De Marchi, a diferença está no uso que se faz desse repertório. “Quando a mulher entende o motivo de gostar de determinada estética, ela constrói um estilo com intenção. Quando apenas replica, perde consistência”, explica.

Na era digital, a roupa deixou de ser apenas expressão pessoal e passou a ser testada sob validação online (Imagem: insta_photos | Shutterstock)

Identidade sob validação pública

Outro ponto relevante é a mudança na percepção de identidade visual. Se antes o estilo era construído de forma gradual, hoje ele é constantemente testado em público, mediado por curtidas e validação externa. A roupa deixou de ser apenas expressão pessoal e passou a ser também instrumento de comunicação instantânea em ambientes digitais.

A consolidação de influenciadoras acima dos 40 anos mostra, por outro lado, que existe uma demanda por referências mais realistas e menos descartáveis. Esse movimento sinaliza que parte do público busca estabilidade estética em meio à rapidez das tendências.

O impacto das redes sociais na moda não está apenas na criação de tendências, mas na forma como elas são consumidas e descartadas. A velocidade pode ampliar repertório, mas também diluir identidade. O equilíbrio, segundo a empresária, está em utilizar o ambiente digital como fonte de inspiração, e não como parâmetro absoluto.

Por Eluan Carlos H. Bürger