Redação do Enem: 5 eixos temáticos para orientar a revisão e se preparar para a prova

Com o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) marcado para 8 de novembro, revisar conteúdos e acompanhar questões do cenário brasileiro pode ajudar os candidatos a ampliar o repertório e desenvolver uma argumentação mais consistente diante de diferentes propostas de redação.

Nas semanas que antecedem a prova, Raphael Mantovano, diretor da Amplia Plataforma de Ensino, da Cogna Educação, recomenda combinar leitura, repertório, argumentação e escrita com revisão ativa — técnica de estudo que consiste em recuperar informações da memória sem consultar o material.

Ele reforça que, para desenvolver uma boa argumentação, conhecer os eixos temáticos que podem ser cobrados na prova não significa necessariamente tentar adivinhar qual será o tema escolhido pelo exame. “O repertório precisa ser utilizado de maneira pertinente, relacionado ao problema apresentado na proposta e articulado aos argumentos desenvolvidos pelo candidato”, afirma.

Além de ampliar o repertório, o candidato pode praticar a escrita para organizar os conteúdos estudados e reforçar os principais tópicos. “A preparação também pode ser acompanhada de exercícios de redação, permitindo a prática da construção de argumentos a partir de diferentes propostas. Assim, o estudante amplia a capacidade de interpretar diferentes propostas e desenvolver conhecimentos de maneira adequada, sem depender da previsão de um tema específico para realizar a redação”, recomenda.

Conhecimentos sobre diferentes áreas podem contribuir para uma argumentação mais consistente na redação do Enem (Imagem: Gorgev | Shutterstock)

Eixos temáticos

Francisco Moreira Júnior, autor de História e líder pedagógico da Plataforma Amplia, lista cinco eixos temáticos para orientar a preparação dos candidatos para a redação do Enem. Confira!

1. Cidadania, direitos humanos e desigualdades

De acordo com Francisco Moreira Júnior, essa temática permite discutir o acesso a direitos, a pobreza, o trabalho, a participação social, a inclusão e diferentes formas de invisibilidade. “Aqui, é fundamental perceber que direitos previstos formalmente nem sempre são acessados igualmente pela população”, afirma.

2. Educação, cultura e diversidade

Essa abordagem reúne questões como o acesso à cultura, patrimônio, identidades, formação educacional e reconhecimento da diversidade brasileira. É um eixo especialmente importante para compreender como desigualdades históricas também se manifestam no campo simbólico, na representação e no acesso aos bens culturais.

3. Tecnologia, informação e vida digital

Segundo o especialista, esse tópico pede uma leitura que vá além da ideia de progresso tecnológico. Inteligência artificial, proteção de dados, desinformação, algoritmos, inclusão digital e educação midiática podem ser pensados à luz de seus benefícios, mas também de seus impactos sociais, éticos e educacionais.

4. Meio ambiente, sustentabilidade e território

Essa temática pode envolver mudanças climáticas, urbanização, saneamento, preservação, justiça ambiental, eventos extremos e a relação entre crescimento econômico e conservação. O estudante deve observar especialmente como os impactos ambientais não recaem de modo uniforme sobre a população.

5. Saúde, ciência e qualidade de vida

Francisco Moreira Júnior indica a possibilidade de articular saúde pública, saúde mental, envelhecimento, vacinação, divulgação científica, prevenção e bem-estar. “O tema regular do Enem 2025, por exemplo, abordou as ‘perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira’, mostrando como uma questão demográfica pode ser transformada em reflexão social”, aponta.

Por Evelyn Santana