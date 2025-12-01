Variedades

Receitas saudáveis de Natal: aprenda a preparar opções práticas e nutritivas

Salada de quinoa com frutas secas (Imagem: Julie Style | Shutterstock)

As receitas tradicionais de Natal, os pratos preparados em família e os sabores que só aparecem nessa época criam memórias afetivas, aproximam as pessoas e reforçam o clima de celebração. Além disso, a ceia natalina simboliza união, acolhimento e partilha, transformando a mesa em um espaço de convivência e conexão entre familiares e amigos.

Segundo a nutricionista e docente do Centro Universitário Anhanguera, Edna Freignan, o cardápio das festas pode ser saboroso, fácil de preparar e nutritivo ao mesmo tempo. Abaixo, ela sugere duas receitas saudáveis e especiais para o Natal. Confira!

Salada de quinoa com frutas secas

Para a entrada, uma salada de quinoa com frutas secas. “Do ponto de vista nutricional, esse prato é uma refeição completa e equilibrada. Ele fornece uma combinação de proteínas, bons carboidratos, gorduras saudáveis, fibras, vitaminas e minerais essenciais para a saúde. Além disso, é uma opção leve e saborosa, ideal para uma refeição festiva como o Natal, já que leva as tradicionais frutas secas do período”, comenta a docente do Centro Universitário Anhanguera. 

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de quinoa
  • 2 xícaras de chá de água
  • 1/2 xícara de chá de amêndoas torradas
  • 1/2 xícara de chá de damasco seco picado
  • 1/2 xícara de chá cranberry seca
  • 1/4 de xícara de chá de salsinha picada
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe a quinoa com água em fogo médio até ficar macia e seca. Transfira para um recipiente e adicione as amêndoas, o damasco, a cranberry e a salsinha e misture. Tempere com suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Dois recipientes de vidro com pudim de chia com frutas vermelhas em cima de uma mesa de madeira clara
Pudim de chia com frutas vermelhas (Imagem: SNeG17 | Shutterstock)

Pudim de chia com frutas vermelhas

Para uma opção de sobremesa, a sugestão é um pudim de chia com frutas vermelhas, feito com leite de amêndoas. “Nessa receita temos a combinação de ácidos graxos ômega 3, fibras, proteínas, vitaminas e antioxidantes essenciais para a saúde”, comenta Edna Freignan.

No entanto, ela destaca que é importante lembrar que, embora o pudim seja saudável, o controle das porções e a moderação no uso de adoçantes (escolhendo de preferência os naturais como eritritol, xilitol ou stevia) são essenciais para manter uma dieta equilibrada. Optar por adoçantes naturais em pequenas quantidades e escolher frutas frescas e variadas são práticas recomendadas para maximizar os benefícios nutricionais dessa sobremesa.

Ingredientes

  • 1/4 de xícara de chá de sementes de chia
  • 1 xícara de chá de leite de amêndoas
  • 1 colher de chá de adoçante eritritol 
  • 1/2 xícara de chá de frutas vermelhas (morango, framboesa, mirtilo)

Modo de preparo

Em um recipiente, misture as sementes de chia com o leite de amêndoas e o adoçante eritritol. Leve à geladeira por 4 horas ou de um dia para o outro. Retire da geladeira e, antes de servir, adicione as frutas vermelhas por cima.

Por Letícia Zuim Gonzalez

