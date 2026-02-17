Receitas para dias de preguiça: 3 opções para fazer em casa sem complicação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Tem dias em que a fome aparece, mas a vontade de cozinhar não acompanha. Para esses momentos, receitas simples, com poucos ingredientes e preparo ágil, fazem toda a diferença. A boa notícia é que praticidade não precisa ser sinônimo de delivery ou ultraprocessados.

A chef Tânia Bastos defende que ter cartas na manga para dias de preguiça ajuda a manter a alimentação equilibrada. “Receita boa é aquela que se encaixa na rotina real das pessoas. Nem todo mundo tem tempo ou disposição para passar horas na cozinha, mas isso não significa abrir mão de sabor e qualidade”, afirma.

A seguir, ela compartilha 3 opções fáceis que resolvem do lanche à sobremesa em poucos minutos. Confira!

1. Pão folha

Versátil e perfeito para recheios variados, ele pode ser preparado e congelado.

Ingredientes

250 g de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de óleo

1/2 colher de chá de sal

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha de trigo e o sal. Acrescente a água e o óleo, começando a mexer com uma colher e, depois, com as mãos, até obter uma massa homogênea. Cubra com um pano úmido e deixe descansar por 30 minutos. Em seguida, divida a massa em seis partes iguais, modele em formato de bolinhas e deixe descansar por mais 30 minutos.

Após, abra as bolinhas em discos de cerca de 20 centímetros e asse em uma frigideira, em fogo médio, por 2 minutos de cada lado, pressionando levemente para formar bolhas. Desligue o fogo e sirva acompanhado com o recheio de sua preferência.

Sugestões de recheio: carne desfiada com barbecue e cheddar; frango grelhado com creme de ricota e rúcula; atum com maionese leve, cenoura e alface; e carne de sol com queijo coalho e vinagrete.

Dica extra: depois de pronto, o pão folha pode ser congelado por até 30 dias, bem embalado em plástico-filme.

2. Bolo de caneca de iogurte com frutas

Ideal para saciar a vontade de doce sem sujeira na cozinha.

Ingredientes

3 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de sopa de iogurte natural

1 ovo

1 colher de sopa de óleo

1/2 colher de chá de fermento químico em pó

Frutas picadas (banana, morango ou maçã)

Modo de preparo

Em uma caneca, misture o ovo, o iogurte natural e o óleo. Acrescente a farinha de trigo, o açúcar e o fermento químico e mexa. Adicione as frutas e leve ao micro-ondas por cerca de 1 minuto e 20 segundos. Sirva em seguida.

Dica extra: acrescente canela ou algumas gotas de limão para intensificar o sabor.

Tiramisù balls (Imagem: Divulgação | Chef Tânia Bastos)

3. Tiramisù balls

Uma versão simplificada do clássico italiano, pronta para consumo imediato.

Ingredientes

Tiramisù

300 g de biscoito champanhe

250 g de mascarpone

1 colher de sopa de café solúvel

2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro

1 copo pequeno de café forte frio

Cacau em pó para envolver

Creme de mascarpone para acompanhar

250 g de mascarpone

2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro

Modo de preparo

Tiramisù

Em um liquidificador, triture o biscoito até obter uma farofa. Transfira para um recipiente e misture com o restante dos ingredientes até obter uma massa modelável. Com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções e modele no formato de bolinhas. Envolva no cacau e reserve.

Creme de mascarpone para acompanhar

Usando um fouet, misture o mascarpone e o açúcar de confeiteiro até envolver completamente. Leve à geladeira para gelar e sirva o tiramisù acompanhado com o creme.

Dica extra: as bolinhas não precisam de tempo de geladeira para firmar e podem ser armazenadas por três a quatro dias, bem vedadas.

Para Tânia Bastos, o segredo das receitas simples é desmistificar a ideia de que cozinhar exige sempre grande produção. “Com poucos ingredientes e técnicas simples, você consegue preparar algo fresco, saboroso e muito mais interessante do que opções prontas. Cozinha prática também é cozinha de verdade”, conclui.

Por Sarah Carvalho