Receitas de liquidificador: 4 ideias rápidas para um lanche da tarde delicioso

O lanche da tarde é aquele momento perfeito para fazer uma pausa no dia e saborear algo gostoso. E, quando a receita é prática, melhor ainda. Com a ajuda do liquidificador, é possível preparar opções rápidas e gostosas, ideais para quem busca facilidade na cozinha sem abrir mão do sabor. Além disso, permitem explorar diferentes combinações, do doce ao salgado, sem precisar de ingredientes complicados.
A seguir, confira 4 receitas de liquidificador para um lanche da tarde delicioso!
1. Bolo de coco
Ingredientes
Massa
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de manteiga
- 1 xícara de chá de leite
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura
- 395 g de leite condensado
- 200 ml de leite de coco
- 100 g de coco ralado
- 1/2 xícara de chá de leite
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar e a manteiga até obter um creme claro e homogêneo. Adicione o leite e misture bem. Acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo até formar uma massa lisa. Por último, incorpore o fermento químico em pó delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito.
Cobertura
Em um recipiente, misture o leite condensado, o leite de coco e o leite até obter uma mistura homogênea. Retire o bolo do forno, faça pequenos furos na superfície com um garfo e despeje a calda sobre o bolo ainda quente. Finalize polvilhando o coco ralado por cima. Deixe descansar por alguns minutos para que o bolo absorva a calda antes de servir.
2. Torta de frango
Ingredientes
Massa
- 500 ml de leite
- 250 ml de óleo de soja
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de café de sal
- 4 ovos
- 2 colheres de café de fermento químico em pó
- 25 g de queijo parmesão ralado
- Manteiga para untar
Recheio
- 1 peito de frango cozido e desfiado
- 300 g de palmito picado
- 200 g de milho-verde
- 100 ml de molho de tomate
- 1 tomate picado
- 1 cebola picada
- Orégano e azeitona picada a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em um recipiente, misture o frango desfiado, o palmito, o milho-verde, o molho de tomate, o tomate, a cebola, a azeitona e o orégano até obter um recheio bem incorporado. Reserve.
Massa
No liquidificador, coloque o leite, o óleo de soja, a farinha de trigo, o sal e os ovos. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o fermento químico em pó e misture delicadamente. Despeje metade da massa em uma assadeira grande untada com manteiga. Distribua o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Finalize polvilhando o queijo parmesão ralado e leve ao forno preaquecido a 220 °C por aproximadamente 40 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.
3. Pizza de milho-verde e muçarela
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de leite
- 1 ovo
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de açúcar
- 1 colher de sopa de margarina
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sobremesa de fermento químico em pó
- Margarina para untar
Recheio
- 170 g de molho de tomate
- 250 g de queijo muçarela ralado grosso
- 100 g de milho-verde
- Orégano a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, coloque o leite, o ovo, o sal, o açúcar, a margarina, a farinha de trigo e o fermento químico em pó. Bata até obter uma massa homogênea. Despeje a massa em uma assadeira para pizza untada com margarina e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos, apenas para pré-assar. Retire do forno, espalhe o molho de tomate sobre a massa e cubra com o queijo muçarela ralado e o milho-verde. Finalize com orégano. Leve novamente ao forno por cerca de 10 a 15 minutos ou até o queijo derreter completamente e ficar levemente dourado. Sirva em seguida.
4. Pão de forma de liquidificador
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de leite morno
- 2 xícaras de chá de água
- 4 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 pitada de sal
- 20 g de fermento biológico
- 1 kg de farinha de trigo
- Óleo para untar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite, a água, os ovos, o açúcar, o óleo e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento biológico e mexa para incorporar. Em outro recipiente, coloque a farinha de trigo e faça um buraco no centro. Aos poucos, despeje a mistura reservada sobre a farinha e mexa com uma colher de pau, sem sovar.
Após, divida a massa em 3 partes iguais e coloque em assadeiras para bolo inglês untadas com óleo. Cubra com plástico-filme e deixe descansar até dobrar de volume. Após, retire o plástico-filme e leve as formas ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.