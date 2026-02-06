Variedades

Receitas de forno: 5 pratos saudáveis e práticos para o almoço

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 06/02/26 13h06
Berinjela recheada com quinoa (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)
Berinjela recheada com quinoa (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)

Para o almoço, é possível apostar em receitas práticas que reúnem sabor, bons ingredientes e preparo descomplicado, sem exigir horas e horas na cozinha. Neste caso, as opções de forno surgem como grandes aliadas, já que pedem pouco tempo de atenção e permitem montar refeições completas em uma única travessa.

Pensando nisso, separamos 5 receitas de forno saudáveis e práticas para você testar no almoço. Confira!

1. Berinjela recheada com quinoa

Ingredientes

  • 2 berinjelas
  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 xícara de chá de quinoa
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cebola picada
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cheiro-verde para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até ferver. Adicione a quinoa e o sal e cozinhe por 15 minutos ou até secar. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, aqueça um fio de azeite em fogo baixo e refogue a cebola e o alho. Adicione a quinoa, tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa por 1 minuto. Reserve. 

Corte as berinjelas ao meio, no sentido do comprimento. Com uma faca, retire o miolo, deixando uma borda de aproximadamente 1 cm. Recheie as cavidades das berinjelas com a mistura de quinoa. Coloque as berinjelas em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos. Decore com o cheiro-verde e sirva em seguida.

2. Frango com brócolis e batata

Ingredientes

  • 4 peitos de frango cortados em cubos
  • 2 xícaras de chá de floretes de brócolis
  • 2 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 dentes de alho picados
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal, pimenta-do-reino moída, páprica doce e ervas secas a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com alho, suco de limão, sal, pimenta-do-reino, páprica e ervas secas. Misture bem e deixe descansar por pelo menos 10 minutos para pegar sabor. Em outro recipiente, misture as batatas com metade do azeite e uma pitada de sal. Disponha em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 10 minutos.

Retire a assadeira do forno, acrescente o frango temperado e os floretes de brócolis misturados com o restante do azeite. Espalhe bem e volte ao forno por mais 25 a 30 minutos, mexendo na metade do tempo, até o frango ficar dourado e os legumes macios. Sirva em seguida.

Duas tigelas de cerâmica marrom com interior branco, cheios de suflê de abóbora de cor alaranjada vibrante. Os recipientes estão posicionados sobre uma superfície de mármore claro. Ao fundo e nas laterais, decoram a cena uma mini abóbora inteira e folhas secas em tons de outono (avermelhadas e amareladas).
Suflê de abóbora (Foto: Pixel-Shot | Shutterstock)

3. Suflê de abóbora

Ingredientes

  • 1 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1/3 de xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 xícara de chá de abóbora-moranga cozida e amassada
  • 4 claras de ovo
  • 4 gemas de ovo
  • Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto
  • Margarina para untar
  • Farinha de rosca para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Acrescente a farinha de trigo e misture bem. Aos poucos, adicione o leite, mexendo sempre para não formar grumos. Retire do fogo, junte abóbora-moranga e as gemas, uma a uma, misturando delicadamente. Volte a panela ao fogo médio e cozinhe, mexendo sem parar, até o creme desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo e reserve.

Em uma tigela, bata as claras em neve e incorpore ao creme com movimentos suaves. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Distribua a mistura em refratários individuais untados com margarina e polvilhados com farinha de rosca. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, ou até crescer e dourar. Sirva em seguida.

4. Escondidinho de mandioca com carne moída

Ingredientes 

  • 2 mandiocas descascadas e picadas
  • 300 g de carne moída
  • 1/2 pimentão picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 3 colheres de sopa de molho de tomate
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída, páprica doce, cominho e cheiro-verde picado a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a mandioca, cubra com água, adicione sal e cozinhe em fogo médio até ficar macia. Escorra a água e amasse com um garfo até obter um purê. Reserve.

Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue rapidamente. Junte o pimentão e refogue por mais alguns minutos, até começar a amolecer. Adicione a carne moída e cozinhe, mexendo, até ficar soltinha e bem dourada. Acrescente o molho de tomate, tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica e cominho. Misture bem e deixe cozinhar por alguns minutos, até o molho encorpar. Finalize com cheiro-verde e desligue o fogo.

Em uma assadeira, faça uma camada com metade do purê de mandioca, espalhe a carne moída e cubra com o restante do purê. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar levemente. Sirva em seguida.

5. Batata-doce recheada com frango

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e picada 
  • 3 dentes de alho descascados e picados 
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e picado 
  • 300 g de frango cozido e desfiado
  • 4 batatas-doces
  • Sal, páprica doce, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo baixo para aquecer. Adicione a cebola e os dentes de alho e doure. Junte o tomate e o pimentão e refogue até murcharem. Acrescente o frango, o sal, a páprica doce, a salsinha e a pimenta-do-reino e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Em água corrente, lave a batata-doce e, com a ajuda de um garfo, faça furos por toda a casca. Disponha-as sobre uma assadeira e leve-as ao forno preaquecido a 180 °C até que fiquem macias. Retire-as do forno, espere esfriar e faça um corte no meio delas. Retire a polpa, amasse e misture ao frango. Recheie as batatas-doces com o frango. Coloque na assadeira e leve ao forno para dourar. Sirva em seguida. 

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google