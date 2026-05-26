Receitas de chá para dormir: 9 opções naturais para relaxar

Após um dia agitado e repleto de compromissos, deitar na cama e desfrutar de uma boa noite de sono é o desejo de muitos. No entanto, desligar a mente nem sempre é uma tarefa fácil, e a insônia pode ser um grande obstáculo para noites tranquilas. Para evitar este problema, os chás surgem como uma excelente alternativa, oferecendo diversas opções com propriedades sedativas leves e calmantes.

Abaixo, confira 9 receitas de chás para ajudar a dormir!

1. Chá de lavanda com camomila

Ingredientes

10 g de lavanda seca

10 g de flores de camomila secas

500 ml de água

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a lavanda e a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Adicione a camomila, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Após, coe e transfira para uma xícara. Adoce com mel e sirva em seguida.

2. Chá de erva-de-são-joão

Ingredientes

1 colher de chá de erva-de-são-joão seca

250 ml de água

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva e desligue o fogo. Adicione a erva-de-são-joão, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e transfira para uma xícara. Adoce com o mel e sirva em seguida.

3. Chá de mulungu

Ingredientes

2 colheres de chá de casca de mulungu

de mulungu 250 ml de água

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva e desligue o fogo. Adicione a casca de mulungu, tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e transfira para uma xícara. Adoce com o mel e sirva em seguida.

Chá de centella asiática (Imagem: WAELA | Shutterstock)

4. Chá de centella asiática

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de centella asiática

de folhas secas de centella asiática 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva e desligue o fogo. Adicione as folhas secas de centella asiática, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

5. Chá de maracujá e maçã

Ingredientes

1 l de água

Polpa de 1 maracujá

5 cravos-da-índia

2 canelas em pau

1 maçã sem sementes e cortada em pedaços

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

6. Chá de tília

Ingredientes

1/2 colher de chá de flores de tília secas

de flores de tília secas 200 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva e desligue o fogo. Adicione as flores secas de tília, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de arruda (Imagem: Patty Orly | Shutterstock)

7. Chá de arruda

1 colher de chá de folhas de arruda

de arruda 250 ml de água

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva e desligue o fogo. Adicione as folhas de arruda, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e transfira para uma xícara. Adoce com mel e sirva em seguida.

8. Chá de valeriana com melissa

Ingredientes

1 colher de chá de raiz de valeriana seca

de raiz de valeriana seca 1 colher de sopa de melissa seca

200 ml de água

Mel gosto

Modo de preparo

Em uma panela, leve a água ao fogo médio até iniciar a fervura. Adicione a raiz seca de valeriana, reduza o fogo e deixe ferver por aproximadamente 5 minutos. Desligue o fogo, acrescente a melissa, tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.

9. Chá de capim-limão e camomila

Ingredientes

1 punhado de capim- limão fresco

fresco 2 colheres de sopa de flores de camomila secas

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva e desligue o fogo. Adicione o capim-limão e a camomila, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.