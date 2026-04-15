Receitas com ovo: 7 opções ricas em proteína para o lanche da tarde

Versátil, acessível e cheio de nutrientes, o ovo é um grande aliado para quem busca lanches mais equilibrados ao longo do dia. Rico em proteínas de alta qualidade, ele contribui para a saciedade e ajuda a manter a energia estável entre as refeições. Do preparo mais simples às combinações mais elaboradas, o ingrediente se adapta facilmente à rotina e permite variar o cardápio sem complicação, sendo a escolha perfeita para lanches práticos, nutritivos e cheios de sabor.
A seguir, confira 7 receitas com ovo ricas em proteínas para o lanche da tarde!
1. Omelete coreana
Ingredientes
- 5 ovos
- 1 cenoura cortada em cubinhos
- 2 colheres de sopa de cebolinha picada
- 2 colheres de sopa de leite
- 1 colher de chá de óleo vegetal
- 1 pitada de sal
- 1 pitada de pimenta-do-reino moída
Modo de preparo
Bata os ovos em uma tigela média com um garfo ou batedor de arame, adicionando o leite, o sal e a pimenta-do-reino. Misture a cenoura e a cebolinha ao final. Use uma frigideira antiaderente média, pincele com óleo e leve ao fogo baixo. Despeje uma fina camada da mistura de ovos na frigideira, apenas o suficiente para cobrir o fundo. Deixe cozinhar levemente até firmar, mas mantendo a superfície ainda um pouco úmida.
Com a ajuda de uma espátula de silicone, enrole a omelete de um lado ao outro, formando um rolinho, e empurre-o para um lado da frigideira. Adicione mais um pouco da mistura de ovos, espalhando até encostar no rolinho já formado. Assim que firmar, enrole novamente sobre a primeira parte. Continue adicionando camadas finas de ovos e enrolando até utilizar toda a mistura. Retire o rolinho pronto da frigideira e deixe descansar 2 a 3 minutos. Em seguida, corte em fatias de cerca de 2 cm e sirva.
2. Barquinhas de batata-doce com ovo cremoso
Ingredientes
- 2 batatas-doces
- 4 ovos
- 1 colher de sopa de iogurte natural
- 1 colher de sopa de requeijão cremoso
- Salsinha picada, sal, pimenta-do-reino moída e páprica defumada
Modo de preparo
Em uma assadeira, coloque as batatas-doces com casca e leve ao forno preaquecido a 200 °C, por cerca de 25 minutos ou até ficarem macias. Depois, com cuidado, corte ao meio no sentido do comprimento e cave delicadamente o centro de cada metade da batata-doce, formando uma cavidade. Após, em um recipiente, misture os ovos com o iogurte, o requeijão, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica defumada. Preencha as cavidades das batatas-doces com esse creme e leve ao forno por mais 10 minutos, até o centro firmar levemente. Finalize com salsinha. Sirva em seguida.
3. Bolo proteico
Ingredientes
- 6 claras de ovo
- 6 gemas de ovo
- 3 colheres de sopa de xilitol
- 1 xícara de chá de farinha de aveia fina peneirada
- 1 colher de sopa de fécula de batata
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1 pitada de sal
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Óleo de coco para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Com uma batedeira, bata as claras em velocidade alta. Quando começarem a espumar, adicione a pitada de sal e continue batendo até formar picos firmes. Com a batedeira ainda ligada, junte as gemas uma a uma, batendo bem a cada adição até obter um creme volumoso, claro e areado.
Acrescente o xilitol aos poucos, batendo em velocidade média até o creme ficar brilhante (cerca de 2 minutos). Peneire juntos a farinha de aveia e a fécula de batata. Com uma espátula de silicone, incorpore em 3 etapas à mistura, com movimentos delicados de baixo para cima, sem bater. Adicione a essência de baunilha e o fermento, mexendo suavemente apenas até incorporar.
Unte uma forma redonda alta (com fundo removível se possível) com óleo de coco e enfarinhe com farinha de aveia. Despeje a massa e nivele com a espátula. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até que, ao tocar a superfície, ela esteja firme e levemente dourada. Não abra o forno nos primeiros 25 minutos para evitar que o bolo murche. Retire do forno e espere esfriar completamente antes de desenformar.
4. Tartelete de ovo, cogumelo e alho-poró
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1 gema de ovo
- 1 pitada de sal
- Água gelada até dar o ponto
Recheio
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de creme de leite fresco
- 1/2 talo de alho-poró fatiado
- 1/2 xícara de chá de cogumelo paris fatiado
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o azeite e o sal até formar uma farofa. Junte a gema e a água gelada aos poucos até obter uma massa homogênea. Leve à geladeira por 20 minutos.
Recheio
Em uma frigideira em fogo médio, refogue o alho-poró e o cogumelo no azeite até dourarem. Misture com os ovos batidos e o creme de leite. Depois, abra a massa em forminhas, adicione o recheio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.
5. Tortilla espanhola
Ingredientes
- 2 ovos
- 1 batata cozida e picada
- 1/4 de cebola fatiada fina
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira em fogo médio, refogue a cebola no azeite até caramelizar. Adicione a batata e doure levemente. Em um recipiente, bata os ovos com sal e pimenta-do-reino, despeje na frigideira, tampe e cozinhe por cerca de 5 minutos. Vire com cuidado para dourar o topo e sirva em seguida.
6. Crepioca com queijo e tomate
Ingredientes
- 2 ovos
- 4 colheres de sopa de goma de tapioca
- 1/2 tomate cortado em rodelas
- 4 fatias de queijo branco
- Sal, pimenta-do-reino moída, orégano e folhas de manjericão a gosto
- 1 fio de azeite para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture os ovos com a goma de tapioca até obter uma massa homogênea. Tempere com sal, orégano e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte com azeite. Despeje a massa e espalhe bem, formando um disco. Quando a base estiver firme, adicione o queijo, o tomate e as folhas de manjericão sobre metade da crepioca. Dobre ao meio e deixe no fogo por mais alguns minutos. Retire e sirva em seguida.
7. Sanduíche de ovo cremoso
Ingredientes
- 1 ovo
- 1 colher de café de azeite
- 2 colheres de sopa de creme de ricota
- 1/2 colher de sopa de cheiro-verde picado
- 2 fatias de pão de forma integral
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo baixo. Adicione o ovo e mexa constantemente, em fogo baixo, por cerca de 2 minutos, até que esteja cozido e cremoso. Acrescente 1 colher de sopa de creme de ricota, uma pitada de sal, pimenta-do-reino e o cheiro-verde, misturando bem para incorporar. Retire do fogo e reserve. Espalhe o restante do creme de ricota na parte interna do pão. Disponha o ovo mexido cremoso sobre uma das metades, feche o sanduíche e sirva em seguida.