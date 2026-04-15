Receitas com ovo: 7 opções ricas em proteína para o lanche da tarde

Versátil, acessível e cheio de nutrientes, o ovo é um grande aliado para quem busca lanches mais equilibrados ao longo do dia. Rico em proteínas de alta qualidade, ele contribui para a saciedade e ajuda a manter a energia estável entre as refeições. Do preparo mais simples às combinações mais elaboradas, o ingrediente se adapta facilmente à rotina e permite variar o cardápio sem complicação, sendo a escolha perfeita para lanches práticos, nutritivos e cheios de sabor.

A seguir, confira 7 receitas com ovo ricas em proteínas para o lanche da tarde!

1. Omelete coreana

Ingredientes

5 ovos

1 cenoura cortada em cubinhos

cortada em cubinhos 2 colheres de sopa de cebolinha picada

2 colheres de sopa de leite

1 colher de chá de óleo vegetal

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

Modo de preparo

Bata os ovos em uma tigela média com um garfo ou batedor de arame, adicionando o leite, o sal e a pimenta-do-reino. Misture a cenoura e a cebolinha ao final. Use uma frigideira antiaderente média, pincele com óleo e leve ao fogo baixo. Despeje uma fina camada da mistura de ovos na frigideira, apenas o suficiente para cobrir o fundo. Deixe cozinhar levemente até firmar, mas mantendo a superfície ainda um pouco úmida.

Com a ajuda de uma espátula de silicone, enrole a omelete de um lado ao outro, formando um rolinho, e empurre-o para um lado da frigideira. Adicione mais um pouco da mistura de ovos, espalhando até encostar no rolinho já formado. Assim que firmar, enrole novamente sobre a primeira parte. Continue adicionando camadas finas de ovos e enrolando até utilizar toda a mistura. Retire o rolinho pronto da frigideira e deixe descansar 2 a 3 minutos. Em seguida, corte em fatias de cerca de 2 cm e sirva.

2. Barquinhas de batata-doce com ovo cremoso

Ingredientes

2 batatas-doces

4 ovos

1 colher de sopa de iogurte natural

1 colher de sopa de requeijão cremoso

Salsinha picada, sal, pimenta-do-reino moída e páprica defumada

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as batatas-doces com casca e leve ao forno preaquecido a 200 °C, por cerca de 25 minutos ou até ficarem macias. Depois, com cuidado, corte ao meio no sentido do comprimento e cave delicadamente o centro de cada metade da batata-doce, formando uma cavidade. Após, em um recipiente, misture os ovos com o iogurte, o requeijão, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica defumada. Preencha as cavidades das batatas-doces com esse creme e leve ao forno por mais 10 minutos, até o centro firmar levemente. Finalize com salsinha. Sirva em seguida.

Bolo proteico (Imagem: Ahanov Michael | Shutterstock)

3. Bolo proteico

Ingredientes

6 claras de ovo

6 gemas de ovo

3 colheres de sopa de xilitol

1 xícara de chá de farinha de aveia fina peneirada

1 colher de sopa de fécula de batata

1 colher de chá de essência de baunilha

1 pitada de sal

1 colher de chá de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Com uma batedeira, bata as claras em velocidade alta. Quando começarem a espumar, adicione a pitada de sal e continue batendo até formar picos firmes. Com a batedeira ainda ligada, junte as gemas uma a uma, batendo bem a cada adição até obter um creme volumoso, claro e areado.

Acrescente o xilitol aos poucos, batendo em velocidade média até o creme ficar brilhante (cerca de 2 minutos). Peneire juntos a farinha de aveia e a fécula de batata. Com uma espátula de silicone, incorpore em 3 etapas à mistura, com movimentos delicados de baixo para cima, sem bater. Adicione a essência de baunilha e o fermento, mexendo suavemente apenas até incorporar.

Unte uma forma redonda alta (com fundo removível se possível) com óleo de coco e enfarinhe com farinha de aveia. Despeje a massa e nivele com a espátula. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até que, ao tocar a superfície, ela esteja firme e levemente dourada. Não abra o forno nos primeiros 25 minutos para evitar que o bolo murche. Retire do forno e espere esfriar completamente antes de desenformar.

4. Tartelete de ovo, cogumelo e alho-poró

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

3 colheres de sopa de azeite

1 gema de ovo

1 pitada de sal

Água gelada até dar o ponto

Recheio

2 ovos

1/2 xícara de chá de creme de leite fresco

1/2 talo de alho-poró fatiado

1/2 xícara de chá de cogumelo paris fatiado

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o azeite e o sal até formar uma farofa. Junte a gema e a água gelada aos poucos até obter uma massa homogênea. Leve à geladeira por 20 minutos.

Recheio

Em uma frigideira em fogo médio, refogue o alho-poró e o cogumelo no azeite até dourarem. Misture com os ovos batidos e o creme de leite. Depois, abra a massa em forminhas, adicione o recheio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.

5. Tortilla espanhola

Ingredientes

2 ovos

1 batata cozida e picada

cozida e picada 1/4 de cebola fatiada fina

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira em fogo médio, refogue a cebola no azeite até caramelizar. Adicione a batata e doure levemente. Em um recipiente, bata os ovos com sal e pimenta-do-reino, despeje na frigideira, tampe e cozinhe por cerca de 5 minutos. Vire com cuidado para dourar o topo e sirva em seguida.

Crepioca com queijo e tomate (Imagem: Best Food Photos | Shutterstock)

6. Crepioca com queijo e tomate

Ingredientes

2 ovos

4 colheres de sopa de goma de tapioca

1/2 tomate cortado em rodelas

4 fatias de queijo branco

Sal, pimenta-do-reino moída, orégano e folhas de manjericão a gosto

1 fio de azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os ovos com a goma de tapioca até obter uma massa homogênea. Tempere com sal, orégano e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte com azeite. Despeje a massa e espalhe bem, formando um disco. Quando a base estiver firme, adicione o queijo, o tomate e as folhas de manjericão sobre metade da crepioca. Dobre ao meio e deixe no fogo por mais alguns minutos. Retire e sirva em seguida.

7. Sanduíche de ovo cremoso

Ingredientes

1 ovo

1 colher de café de azeite

2 colheres de sopa de creme de ricota

1/2 colher de sopa de cheiro-verde picado

2 fatias de pão de forma integral

de forma integral Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo baixo. Adicione o ovo e mexa constantemente, em fogo baixo, por cerca de 2 minutos, até que esteja cozido e cremoso. Acrescente 1 colher de sopa de creme de ricota, uma pitada de sal, pimenta-do-reino e o cheiro-verde, misturando bem para incorporar. Retire do fogo e reserve. Espalhe o restante do creme de ricota na parte interna do pão. Disponha o ovo mexido cremoso sobre uma das metades, feche o sanduíche e sirva em seguida.