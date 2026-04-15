Variedades

Receitas com ovo: 7 opções ricas em proteína para o lanche da tarde

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 15/04/26 15h36
Omelete coreana (Imagem: Ika Rahma H | Shutterstock)

Versátil, acessível e cheio de nutrientes, o ovo é um grande aliado para quem busca lanches mais equilibrados ao longo do dia. Rico em proteínas de alta qualidade, ele contribui para a saciedade e ajuda a manter a energia estável entre as refeições. Do preparo mais simples às combinações mais elaboradas, o ingrediente se adapta facilmente à rotina e permite variar o cardápio sem complicação, sendo a escolha perfeita para lanches práticos, nutritivos e cheios de sabor.

A seguir, confira 7 receitas com ovo ricas em proteínas para o lanche da tarde!

1. Omelete coreana

Ingredientes

  • 5 ovos
  • 1 cenoura cortada em cubinhos
  • 2 colheres de sopa de cebolinha picada
  • 2 colheres de sopa de leite
  • 1 colher de chá de óleo vegetal
  • 1 pitada de sal
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída

Modo de preparo

Bata os ovos em uma tigela média com um garfo ou batedor de arame, adicionando o leite, o sal e a pimenta-do-reino. Misture a cenoura e a cebolinha ao final. Use uma frigideira antiaderente média, pincele com óleo e leve ao fogo baixo. Despeje uma fina camada da mistura de ovos na frigideira, apenas o suficiente para cobrir o fundo. Deixe cozinhar levemente até firmar, mas mantendo a superfície ainda um pouco úmida.

Com a ajuda de uma espátula de silicone, enrole a omelete de um lado ao outro, formando um rolinho, e empurre-o para um lado da frigideira. Adicione mais um pouco da mistura de ovos, espalhando até encostar no rolinho já formado. Assim que firmar, enrole novamente sobre a primeira parte. Continue adicionando camadas finas de ovos e enrolando até utilizar toda a mistura. Retire o rolinho pronto da frigideira e deixe descansar 2 a 3 minutos. Em seguida, corte em fatias de cerca de 2 cm e sirva.

2. Barquinhas de batata-doce com ovo cremoso

Ingredientes

  • 2 batatas-doces
  • 4 ovos
  • 1 colher de sopa de iogurte natural
  • 1 colher de sopa de requeijão cremoso
  • Salsinha picada, sal, pimenta-do-reino moída e páprica defumada

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as batatas-doces com casca e leve ao forno preaquecido a 200 °C, por cerca de 25 minutos ou até ficarem macias. Depois, com cuidado, corte ao meio no sentido do comprimento e cave delicadamente o centro de cada metade da batata-doce, formando uma cavidade. Após, em um recipiente, misture os ovos com o iogurte, o requeijão, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica defumada. Preencha as cavidades das batatas-doces com esse creme e leve ao forno por mais 10 minutos, até o centro firmar levemente. Finalize com salsinha. Sirva em seguida.

Bolo alto e macio feito com ovos, exibido em fatia sobre prato branco rústico com ingredientes ao fundo
Bolo proteico (Imagem: Ahanov Michael | Shutterstock)

3. Bolo proteico

Ingredientes

  • 6 claras de ovo
  • 6 gemas de ovo
  • 3 colheres de sopa de xilitol 
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia fina peneirada
  • 1 colher de sopa de fécula de batata
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Com uma batedeira, bata as claras em velocidade alta. Quando começarem a espumar, adicione a pitada de sal e continue batendo até formar picos firmes. Com a batedeira ainda ligada, junte as gemas uma a uma, batendo bem a cada adição até obter um creme volumoso, claro e areado.

Acrescente o xilitol aos poucos, batendo em velocidade média até o creme ficar brilhante (cerca de 2 minutos). Peneire juntos a farinha de aveia e a fécula de batata. Com uma espátula de silicone, incorpore em 3 etapas à mistura, com movimentos delicados de baixo para cima, sem bater. Adicione a essência de baunilha e o fermento, mexendo suavemente apenas até incorporar.

Unte uma forma redonda alta (com fundo removível se possível) com óleo de coco e enfarinhe com farinha de aveia. Despeje a massa e nivele com a espátula. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até que, ao tocar a superfície, ela esteja firme e levemente dourada. Não abra o forno nos primeiros 25 minutos para evitar que o bolo murche. Retire do forno e espere esfriar completamente antes de desenformar.

4. Tartelete de ovo, cogumelo e alho-poró

Ingredientes

Massa

  • 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 gema de ovo
  • 1 pitada de sal
  • Água gelada até dar o ponto

Recheio

  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite fresco
  • 1/2 talo de alho-poró fatiado
  • 1/2 xícara de chá de cogumelo paris fatiado

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o azeite e o sal até formar uma farofa. Junte a gema e a água gelada aos poucos até obter uma massa homogênea. Leve à geladeira por 20 minutos.

Recheio

Em uma frigideira em fogo médio, refogue o alho-poró e o cogumelo no azeite até dourarem. Misture com os ovos batidos e o creme de leite. Depois, abra a massa em forminhas, adicione o recheio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.

5. Tortilla espanhola

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 1 batata cozida e picada
  • 1/4 de cebola fatiada fina
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira em fogo médio, refogue a cebola no azeite até caramelizar. Adicione a batata e doure levemente. Em um recipiente, bata os ovos com sal e pimenta-do-reino, despeje na frigideira, tampe e cozinhe por cerca de 5 minutos. Vire com cuidado para dourar o topo e sirva em seguida.

Uma crepioca dourada e dobrada ao meio está em destaque sobre uma tábua de madeira rústica. O recheio visível é composto por fatias de queijo branco, rodelas de tomate fresco, folhas de manjericão e uma pitada de ervas secas.
Crepioca com queijo e tomate (Imagem: Best Food Photos | Shutterstock)

6. Crepioca com queijo e tomate

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 4 colheres de sopa de goma de tapioca
  • 1/2 tomate cortado em rodelas
  • 4 fatias de queijo branco
  • Sal, pimenta-do-reino moída, orégano e folhas de manjericão a gosto
  • 1 fio de azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os ovos com a goma de tapioca até obter uma massa homogênea. Tempere com sal, orégano e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte com azeite. Despeje a massa e espalhe bem, formando um disco. Quando a base estiver firme, adicione o queijo, o tomate e as folhas de manjericão sobre metade da crepioca. Dobre ao meio e deixe no fogo por mais alguns minutos. Retire e sirva em seguida.

7. Sanduíche de ovo cremoso

Ingredientes

  • 1 ovo
  • 1 colher de café de azeite
  • 2 colheres de sopa de creme de ricota
  • 1/2 colher de sopa de cheiro-verde picado
  • 2 fatias de pão de forma integral
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo baixo. Adicione o ovo e mexa constantemente, em fogo baixo, por cerca de 2 minutos, até que esteja cozido e cremoso. Acrescente 1 colher de sopa de creme de ricota, uma pitada de sal, pimenta-do-reino e o cheiro-verde, misturando bem para incorporar. Retire do fogo e reserve. Espalhe o restante do creme de ricota na parte interna do pão. Disponha o ovo mexido cremoso sobre uma das metades, feche o sanduíche e sirva em seguida.

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