Receitas com flocão de milho: 5 opções deliciosas a práticas para o dia a dia

O flocão de milho é um ingrediente versátil e econômico que merece espaço garantido na despensa. Além de nutritivo, oferece praticidade para quem busca preparações saborosas sem gastar horas na cozinha. Esse derivado do milho rende desde bolos fofos até acompanhamentos cremosos, adaptando-se facilmente a receitas doces e salgadas.

Seja no café da manhã, almoço ou jantar, as possibilidades são infinitas para quem deseja variar o cardápio sem complicação. Confira abaixo 5 opções deliciosas e práticas para incluir esse alimento no seu dia a dia!

Cuscuz com ovos mexidos e calabresa

Ingredientes

1 xícara de chá de flocão de milho

1 xícara de chá de água

1 pitada de sal

1 colher de sopa de manteiga

2 ovos

80 g de linguiça calabresa fatiada

fatiada 1 colher de sopa de cebola picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o flocão de milho, a água e a pitada de sal. Misture bem até hidratar por completo. Deixe descansar por 10 minutos, até que os grãos fiquem macios. Transfira o flocão hidratado para a cuscuzeira, sem compactar. Leve ao fogo médio e cozinhe por cerca de 10 minutos após começar a sair vapor. Reserve aquecido.

Em uma frigideira, aqueça metade da manteiga em fogo médio. Acrescente a linguiça calabresa e frite até dourar levemente dos dois lados. Retire e reserve. Na mesma frigideira, acrescente a cebola picada e refogue rapidamente até ficar translúcida.

Quebre os ovos diretamente na frigideira, tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa delicadamente até obter ovos cremosos e macios. Desligue o fogo e finalize com o restante da manteiga para dar brilho e cremosidade. Para montar, disponha o cuscuz em um prato ou tigela, coloque os ovos mexidos no centro e distribua as fatias de calabresa ao redor.

Farofa de flocão de milho com legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de flocão de milho

2 colheres de sopa de manteiga

1/2 cebola picada

1/2 xícara de chá de cenoura ralada

1/2 xícara de chá de abobrinha cortada em cubos pequenos

cortada em cubos pequenos Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande em fogo médio, adicione a manteiga e aguarde aquecer por cerca de 30 segundos. Acrescente a cebola e refogue por 2 a 3 minutos, mexendo, até ficar levemente transparente. Junte a cenoura e a abobrinha, misture e refogue por 4 a 6 minutos, mexendo de tempos em tempos, até os legumes ficarem macios e a umidade reduzir.

Abaixe o fogo. Adicione o flocão de milho aos poucos, mexendo sem parar para envolver bem na gordura e nos legumes. Mexa por mais 2 a 4 minutos, até a farofa ficar soltinha e levemente tostada. Ajuste o sal, misture por mais 30 segundos e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Bolo de flocão de milho (Imagem: itaci | Shutterstock)

Bolo de flocão de milho

Ingredientes

2 xícaras de chá de flocão de milho

1 xícara de chá de leite integral

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Manteiga para untar

Flocão de milho para polvilhar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque o flocão de milho, o leite e a pitada de sal. Misture bem e deixe hidratar por 15 minutos, até o flocão ficar macio e levemente inchado. Esse passo é essencial para a textura correta do bolo.

No liquidificador, adicione os ovos, o açúcar, o óleo e a manteiga. Bata por cerca de 2 minutos, até obter uma mistura homogênea e clara. Acrescente o flocão hidratado ao liquidificador e bata novamente, apenas até incorporar, mantendo uma massa lisa, porém encorpada.

Transfira a massa para uma tigela, acrescente o fermento químico e misture delicadamente com uma espátula, em movimentos suaves, apenas até distribuir bem. Despeje a massa em forma redonda com furo central, untada com manteiga e polvilhada com flocão de milho.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C, por aproximadamente 40 a 45 minutos, ou até que o bolo esteja firme, com topo dourado e ao espetar um palito ele saia limpo. Retire do forno, aguarde amornar e desenforme com cuidado para manter o formato. Sirva em seguida.

Escondidinho de flocão de milho com cogumelo e espinafre

Ingredientes

1 xícara de chá de flocão de milho

2 1/2 xícaras de chá de água

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado

paris fatiado 1 xícara de chá de folhas de espinafre

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela média, leve a água ao fogo médio até iniciar fervura. Acrescente o flocão de milho aos poucos, mexendo constantemente com colher de silicone para não formar grumos. Cozinhe por 5 a 7 minutos, até obter um creme espesso e homogêneo. Adicione a manteiga e o sal e misture bem. Desligue o fogo e reserve aquecido.

Depois, em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue por 2 minutos, até ficar translúcida. Junte o alho e refogue por mais 30 segundos. Acrescente o cogumelo e cozinhe por 4 a 5 minutos, até reduzir a umidade e dourar levemente. Junte o espinafre, misture e cozinhe apenas até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Em um refratário pequeno, espalhe metade do creme de flocão no fundo. Distribua o recheio de cogumelo e espinafre de forma uniforme. Cubra com o restante do creme, alisando a superfície com uma colher. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos apenas para aquecer e firmar levemente. Sirva em seguida.

Hambúrguer de flocão de milho e feijão-fradinho

Ingredientes

1 xícara de chá de feijão-fradinho cozido e escorrido

cozido e escorrido 3/4 de xícara de chá de flocão de milho

1/2 xícara de chá de água quente

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1/2 colher de chá de páprica doce

1/2 colher de chá de cominho em pó

Sal a gosto

Azeite para grelhar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o flocão de milho e a água quente. Misture bem e deixe hidratar por 10 minutos, até que fique macio. Depois, em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue por 2 a 3 minutos, até ficar translúcida. Junte o alho e refogue por mais 30 segundos, mexendo para não dourar demais. Desligue o fogo e reserve.

Em outra tigela, coloque o feijão-fradinho e amasse com um garfo até obter uma pasta rústica, ainda com alguns grãos aparentes. Acrescente o flocão hidratado, a cebola e o alho refogados, o cheiro-verde, a páprica, o cominho e o sal. Misture bem até formar uma massa úmida, firme e modelável. Se necessário, deixe descansar por 5 minutos para ganhar mais liga. Divida a massa em 4 porções iguais e modele os hambúrgueres com as mãos, pressionando levemente para firmar.

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, unte com um fio de azeite e disponha os hambúrgueres. Grelhe por 3 a 4 minutos de cada lado, até dourar e formar crosta firme. Vire com cuidado para não quebrar. Retire do fogo e sirva imediatamente.