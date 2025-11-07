Ratatouille no forno: 3 receitas irresistíveis e fáceis de fazer

Variedades

Ratatouille simples (Imagem: hlphoto | Shutterstock)

A comida simples também pode ser surpreendente, e o ratatouille é a prova disso. Feito com legumes frescos, temperos aromáticos e forno quente trabalhando a nosso favor, ele transforma ingredientes do dia a dia em um prato bonito, leve e cheio de personalidade. Tudo isso de maneira fácil e prática.

Abaixo, confira 3 receitas irresistíveis de ratatouille no forno!

Ratatouille simples

Ingredientes

  • 1 abobrinha
  • 1 berinjela
  • 2 tomates maduros
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de sal
  • Pimenta-do-reino moída e tomilho a gosto
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Com uma faca, corte a abobrinha, a berinjela e os tomates em rodelas finas e de tamanhos semelhantes. Reserve. Em um recipiente, coloque o azeite de oliva, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Unte uma assadeira com um fio de azeite de oliva e organize as rodelas de legumes alternando as cores em círculos. Regue com a mistura de azeite de oliva e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Após, com cuidado, retire o papel-alumínio e asse por mais 15 minutos. Sirva em seguida.

Ratatouille gratinado

Ingredientes

  • 1 berinjela
  • 2 abobrinhas
  • 3 tomates
  • 1 pimentão vermelho
  • 1 xícara de chá de molho de tomate
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • Sal, pimenta-do-reino moída, azeite de oliva e queijo muçarela ralado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o molho de tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até engrossar levemente. Desligue o fogo e espalhe o molho no fundo de uma travessa. Reserve.

Com uma faca, corte a berinjela, as abobrinhas, os tomates e os pimentões em rodelas finas e de tamanhos semelhantes. Sobre o molho de tomate na travessa, disponha os legumes alternando as cores, formando círculo. Regue com azeite de oliva e cubra a travessa com papel-alumínio. Leve ao forno médio preaquecido por 35 minutos. Retire o papel-alumínio, polvilhe com queijo muçarela e asse por mais 10 minutos. Sirva em seguida.

Ratatouille com molho de tomate em uma travessa azul em cima de um pano branco com linhas azuis
Ratatouille com molho de tomate e manjericão (Imagem: Dina Photo Stories | Shutterstock)

Ratatouille com molho de tomate e manjericão

Ingredientes

Molho

  • 1 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Legumes

  • 1 abobrinha
  • 1 berinjela
  • 2 tomates
  • 1 pimentão vermelho
  • 1 pimentão amarelo
  • Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída e manjericão a gosto

Modo de preparo

Molho

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e deixe perfumar por alguns segundos. Junte o molho de tomate, o sal e a pimenta-do-reino. Reduza o fogo e cozinhe por 8 minutos. Desligue o fogo e espalhe o molho no fundo de uma travessa. Reserve.

Legumes e montagem

Com uma faca, corte a abobrinha, a berinjela, os tomates e os pimentões em rodelas finas e de tamanhos semelhantes. Sobre o molho de tomate na travessa, disponha os legumes alternando as cores, formando círculo. Regue com azeite de oliva e tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente as folhas de manjericão por cima. Cubra a travessa com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 10 minutos. Sirva em seguida.

