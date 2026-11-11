Rabdomiólise: 5 sinais de alerta que não devem ser ignorados após esforços físicos extremos

A prática de atividades físicas traz benefícios importantes para a saúde, mas ultrapassar os limites do corpo pode trazer consequências que vão além do cansaço e das dores musculares. A morte da jovem Rachel Apa, de 24 anos, durante a Maratona de Nova York, trouxe atenção para a rabdomiólise, uma condição caracterizada pela destruição intensa das fibras musculares, que pode ocorrer após esforços físicos extremos. Segundo informações divulgadas pela família, a condição foi apontada como causa da morte da corredora.

Embora seja uma condição incomum, pode evoluir com complicações graves, incluindo lesão renal aguda. “Quando ocorre uma destruição muscular muito intensa, o organismo libera substâncias que podem sobrecarregar os rins e comprometer seu funcionamento. A mioglobina é uma delas e, quando liberada em grandes quantidades, pode contribuir para o desenvolvimento de uma lesão renal aguda. Por isso, a rabdomiólise não deve ser vista apenas como um problema muscular, mas como uma condição que também exige atenção à saúde renal”, explica a Dra. Márcia Queiroz, nefrologista e diretora médica da Clínica Renal Prime.

Sinais que merecem atenção

Identificar os sintomas precocemente é importante para evitar que o quadro evolua. Entre as principais manifestações da rabdomiólise, estão:

1. Dor muscular muito intensa

Diferente do desconforto habitual após a atividade física, a dor pode ser desproporcional ao esforço realizado, persistente e acompanhada de sensibilidade na região afetada.

2. Inchaço e rigidez muscular

Os músculos podem apresentar aumento de volume, tensão e dificuldade de movimentação, indicando uma possível lesão muscular importante.

Perda de força e dificuldade para realizar movimentos habituais estão entre os sinais que merecem atenção (Imagem: FaceStock | Shutterstock)

3. Fraqueza acentuada

A sensação de perda de força, dificuldade para realizar movimentos habituais e fraqueza muscular intensa também podem indicar que algo não está bem.

4. Urina escura

Um dos sinais mais conhecidos é a alteração da coloração da urina, que pode ficar semelhante à cor de chá preto ou refrigerante de cola. Isso pode ocorrer pela presença de mioglobina eliminada pelos rins.

5. Diminuição do volume urinário

Urinar significativamente menos do que o habitual pode indicar comprometimento da função renal e exige avaliação médica.

“Um ponto importante é que nem sempre todos esses sintomas aparecem juntos. A urina escura é um sinal bastante conhecido, mas sua ausência não descarta a rabdomiólise. Por isso, uma dor muscular muito intensa, acompanhada de inchaço, fraqueza ou outros sintomas após um esforço físico, precisa ser investigada”, alerta a Dra. Márcia Queiroz.

O que pode aumentar o risco de complicações?

Embora a rabdomiólise possa atingir pessoas de diferentes idades e níveis de condicionamento físico, alguns fatores aumentam o risco de comprometimento dos rins. A desidratação é um dos principais, pois pode agravar os efeitos da liberação de substâncias musculares na circulação. Histórico de doença renal crônica, idade avançada e uso recente de determinados medicamentos ou substâncias também merecem atenção.

Em situações graves, a rabdomiólise também pode desencadear complicações potencialmente fatais. Entre elas, está a hipercalemia, caracterizada pelo aumento excessivo de potássio no sangue, que pode provocar arritmias cardíacas graves. Também podem ocorrer choque circulatório, falência de múltiplos órgãos, lesão renal aguda grave, síndrome compartimental — aumento da pressão dentro de um compartimento muscular — e coagulação intravascular disseminada.

“Pessoas que já apresentam algum comprometimento da função renal precisam ter cuidado redobrado. A desidratação, por exemplo, pode agravar o quadro e aumentar a possibilidade de uma lesão renal aguda. Por isso, é importante considerar as condições individuais de saúde antes de realizar atividades físicas intensas”, explica a nefrologista.

Por Rosimere Basilio