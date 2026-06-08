Quiche proteica: aprenda a preparar 4 receitas fáceis para o jantar

A quiche é uma excelente opção para o jantar, principalmente quando preparada em versões proteicas. Além de prática e versátil, ela ajuda a promover maior saciedade, contribuindo para evitar beliscos ao longo da noite. Ao combinar ingredientes ricos em proteínas, a preparação se torna nutritiva, equilibrada e capaz de fornecer energia e nutrientes importantes para o organismo.
Abaixo, confira 4 receitas de quiche proteica!
1. Quiche proteica de frango com tomate seco
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 2 ovos
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 3 colheres de sopa de iogurte natural desnatado
- 1 pitada de sal
- 1 colher de chá de fermento químico
Recheio
- 300 g de peito de frango cozido e desfiado
- 3 ovos
- 200 g de cottage amassado
- 1/2 xícara de chá de tomate seco picado
- 1/2 xícara de chá de azeitona verde fatiada
- 1 cebola picada
- Orégano, pimenta-do-reino moída e sal a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture os ovos, o azeite e o iogurte. Acrescente a farinha de aveia, o sal e o fermento até formar uma massa homogênea. Abra a massa com um rolo e forre uma forma de quiche, espalhando a massa no fundo e laterais. Reserve.
Recheio
Em um recipiente, misture o frango, o cottage, os ovos, a cebola, os temperos, o tomate seco e a azeitona. Despeje o recheio sobre a massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até dourar e firmar. Sirva em seguida.
2. Quiche proteica de abóbora com carne desfiada
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de batata-doce cozida e amassada
- 1 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1 ovo
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 pitada de sal
- Orégano a gosto
Recheio
- 300 g de carne bovina magra cozida e desfiada
- 2 xícaras de chá de abóbora cozida e amassada
- 3 ovos
- 150 g de ricota amassada
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- Azeite de oliva, sal, páprica, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture a batata-doce amassada, a farinha de amêndoas, o ovo, o azeite e os temperos até formar uma massa uniforme. Com a massa, forre o fundo e as laterais de uma forma de quiche. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 12 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente a carne desfiada e tempere com sal, páprica, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Transfira para um recipiente e misture com a abóbora amassada, ovos, cottage e metade da muçarela até obter um recheio cremoso. Adicione a carne e misture. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 a 35 minutos, até dourar e firmar. Sirva em seguida.
3. Quiche proteica de espinafre, ricota e tomate-cereja
Ingredientes
Massa
- 1 1/2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- 1 pitada de sal
- Orégano a gosto
Recheio
- 2 xícaras de chá de espinafre picado
- 4 ovos
- 200 g de ricota amassada
- 100 g de queijo branco amassado
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 10 tomates-cereja cortados ao meio
- Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
Modo de preparo
Massa
No processador, bata o grão-de-bico, o ovo, o azeite, a farinha de aveia e os temperos até formar uma massa uniforme. Distribua a massa em uma forma de quiche, cobrindo fundo e laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o espinafre e mexa até murchar e reserve. Em uma tigela, misture os ovos, a ricota, o queijo, o espinafre refogado e os temperos. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada. Distribua os tomates-cereja por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, até firmar e dourar. Sirva em seguida.
4. Quiche proteica de couve-flor com frango
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 3 colheres de sopa de farinha de linhaça dourada
- 2 colheres de sopa de sementes de chia
- 2 ovos
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 3 colheres de sopa de água
- 1 pitada de sal
- Orégano a gosto
Recheio
- 2 xícaras de chá de couve-flor cozida e picada
- 300 g de peito de frango cozido e desfiado
- 3 ovos
- 150 g de cottage amassado
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída e páprica a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de aveia e de linhaça, a chia, os ovos, o azeite, a água e os temperos até formar uma massa moldável. Espalhe a massa em uma forma de quiche, cobrindo fundo e laterais. Faça pequenos furos com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o frango e tempere com sal, pimenta-do-reino moída e páprica. Junte a couve-flor e misture. Reserve.
Em um recipiente, misture os ovos e o cottage. Acrescente o refogado de frango e couve-flor e mexa bem. Coloque o recheio sobre a massa pré-assada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 a 35 minutos, até dourar e firmar. Sirva em seguida.