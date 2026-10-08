Quiche de espinafre com queijo feta: aprenda essa receita fácil para o jantar

A combinação de espinafre, queijo feta, tomate-cereja e presunto deixa esta quiche saborosa, cremosa e com uma boa variedade de texturas. A massa crocante contrasta com o recheio macio e dourado, tornando a receita uma opção prática para variar o cardápio. A seguir, confira como fazer!

Quiche de espinafre com queijo feta

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de manteiga gelada

gelada 1 ovo

2 colheres de sopa de água gelada

1/2 colher de chá de sal

Recheio

200 g de folhas de espinafre

1 xícara de chá de presunto cortado em cubos pequenos

1 xícara de chá de queijo feta esfarelado

esfarelado 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

4 ovos

1 xícara de chá de creme de leite

1/2 xícara de chá de leite

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, a manteiga, o ovo e o sal. Acrescente a água gelada aos poucos e misture até formar uma massa homogênea. Envolva a massa com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Abra a massa com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma para quiche. Faça pequenos furos no fundo com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 15 minutos. Retire do forno e reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o espinafre e cozinhe até murchar. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos com o creme de leite e o leite. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Distribua o espinafre, o presunto e o queijo feta sobre a massa pré-assada. Despeje a mistura de ovos por cima e distribua os tomates-cereja. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 minutos, ou até o recheio firmar e a superfície dourar. Aguarde alguns minutos antes de desenformar e sirva em seguida.