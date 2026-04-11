Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana

Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 11/04/26 12h06
Quiche de espinafre com tomate-cereja e ricota (Imagem: Lecker Studio | Shutterstock)

Perfeita para reunir a família ou receber amigos, a quiche é uma opção versátil que combina sabor, textura e praticidade. Com preparo simples e possibilidades variadas, ela se adapta a diferentes ocasiões e agrada a todos os paladares. Ideal para um momento mais descontraído, é daquelas escolhas que transformam qualquer refeição em algo especial. 

A seguir, veja 3 receitas práticas e deliciosas de quiche para o fim de semana!

1. Quiche de espinafre com tomate-cereja e ricota

Ingredientes

Massa

  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
  • 1/2 xícara de chá de farinha de arroz
  • 100 g de manteiga gelada em cubos
  • 1 ovo
  • 3 colheres de sopa de água gelada
  • 1 pitada de sal

Recheio

  • 2 xícaras de chá de espinafre picado
  • 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
  • 1 xícara de chá de ricota esfarelada
  • 3 ovos
  • 200 g de creme de leite 
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de grão-de-bico, a farinha de arroz e o sal. Acrescente a manteiga e misture até formar uma farofa. Adicione o ovo e a água gelada e misture até obter uma massa uniforme. Leve à geladeira por 20 minutos. Abra a massa e forre uma forma de quiche, cobrindo fundo e laterais. Faça furos na massa com um garfo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o espinafre até murchar. Desligue o fogo e reserve. Em uma tigela, bata os ovos e misture com o creme de leite e o leite. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o espinafre refogado, a ricota e misture bem. Distribua o recheio sobre a massa pré-assada. Espalhe os tomates-cereja por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, até firmar e dourar levemente. Sirva em seguida. 

Quiche de brócolis com salmão (Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock)
Quiche de brócolis com salmão (Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock)

2. Quiche de brócolis com salmão

Ingredientes

Massa

  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 100 g de manteiga gelada em cubos
  • 1 ovo
  • 3 colheres de sopa de água gelada
  • 1 pitada de sal

Recheio

  • 1 xícara de chá de brócolis em floretes pequenos
  • 1 xícara de chá de salmão cortado em cubos
  • 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • 3 ovos
  • 200 g de creme de leite
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de aveia, a farinha de trigo integral e o sal. Acrescente a manteiga e misture até formar uma farofa. Adicione o ovo e a água gelada e misture até obter uma massa uniforme. Leve à geladeira por 20 minutos. Abra a massa e forre uma forma de quiche, cobrindo fundo e laterais. Faça furos na massa com um garfo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o brócolis até ficar levemente macio. Adicione o salmão e cozinhe rapidamente até mudar de cor. Desligue o fogo e reserve. Em uma tigela, bata os ovos e adicione o creme de leite e o leite. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o refogado e o queijo e misture bem. Coloque o recheio sobre a massa pré-assada. Leve ao forno a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, até dourar e firmar. Sirva em seguida. 

3. Quiche de bacon com cebola caramelizada

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 100 g de manteiga gelada em cubos
  • 1 ovo
  • 3 colheres de sopa de água gelada
  • 1 pitada de sal

Recheio

  • 1 xícara de chá de bacon cortado em cubos
  • 2 xícaras de chá de cebola cortada em fatias
  • 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • 3 ovos
  • 200 g de requeijão
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo com o sal e a manteiga até formar uma farofa. Adicione o ovo e a água gelada e misture até formar uma massa homogênea. Modele a massa, embrulhe com plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos. Abra a massa e forre uma forma de quiche, cobrindo fundo e laterais. Faça furos na massa com um garfo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela, leve o bacon ao fogo médio e frite até dourar. Retire o bacon e, na mesma panela, adicione o azeite e refogue a cebola em fogo baixo até caramelizar. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos e misture o requeijão e o leite. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o bacon, a cebola e o queijo e misture bem. Coloque o recheio sobre a massa pré-assada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, até dourar e firmar. Sirva em seguida. 

