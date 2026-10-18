Variedades

Quer variar o almoço de domingo? Aprenda a fazer esta lasanha de abobrinha

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 18/10/26 11h06
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Lasanha de abobrinha (Imagem: Shutterstock AI | Shutterstock)

O almoço de domingo é aquele momento de reunir a família à mesa, e nada melhor do que sair da rotina com um prato caprichado. Esta lasanha de abobrinha é uma opção mais leve que a tradicional, mas sem abrir mão do sabor: as camadas de massa se intercalam com fatias de abobrinha, molho de tomate e bastante queijo derretido. Fácil de montar e com cara de comida afetiva, ela agrada tanto quem busca algo diferente quanto quem adora uma boa lasanha. Confira a receita a seguir!

Lasanha de abobrinha

Ingredientes

  • 250 g de massa de lasanha
  • 1 abobrinha cortada em fatias finas
  • 800 g de tomate pelado amassado
  • 3 colheres de sopa de extrato de tomate
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 2 xícaras de chá de queijo muçarela ralado
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • Folhas de manjericão, orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho até murcharem. Acrescente o tomate pelado amassado e o extrato de tomate e misture bem. Tempere com o orégano, o sal e a pimenta-do-reino e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 20 minutos, mexendo de vez em quando, até o molho ficar bem encorpado e concentrado.

Em um refratário, espalhe uma camada de molho no fundo e monte a lasanha intercalando massa, fatias de abobrinha, molho de tomate e queijo muçarela, repetindo até preencher a forma. Finalize com molho e queijo parmesão por cima. Leve ao forno a 200 °C por cerca de 35 minutos, até o queijo dourar e a abobrinha ficar macia. Decore com folhas de manjericão e sirva em seguida.

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