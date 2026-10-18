Quer variar o almoço de domingo? Aprenda a fazer esta lasanha de abobrinha

O almoço de domingo é aquele momento de reunir a família à mesa, e nada melhor do que sair da rotina com um prato caprichado. Esta lasanha de abobrinha é uma opção mais leve que a tradicional, mas sem abrir mão do sabor: as camadas de massa se intercalam com fatias de abobrinha, molho de tomate e bastante queijo derretido. Fácil de montar e com cara de comida afetiva, ela agrada tanto quem busca algo diferente quanto quem adora uma boa lasanha. Confira a receita a seguir!
Lasanha de abobrinha
Ingredientes
- 250 g de massa de lasanha
- 1 abobrinha cortada em fatias finas
- 800 g de tomate pelado amassado
- 3 colheres de sopa de extrato de tomate
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 3 colheres de sopa de azeite
- 2 xícaras de chá de queijo muçarela ralado
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- Folhas de manjericão, orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho até murcharem. Acrescente o tomate pelado amassado e o extrato de tomate e misture bem. Tempere com o orégano, o sal e a pimenta-do-reino e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 20 minutos, mexendo de vez em quando, até o molho ficar bem encorpado e concentrado.
Em um refratário, espalhe uma camada de molho no fundo e monte a lasanha intercalando massa, fatias de abobrinha, molho de tomate e queijo muçarela, repetindo até preencher a forma. Finalize com molho e queijo parmesão por cima. Leve ao forno a 200 °C por cerca de 35 minutos, até o queijo dourar e a abobrinha ficar macia. Decore com folhas de manjericão e sirva em seguida.