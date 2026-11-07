Quer uma ceia de Natal mais saudável? Veja como adaptar os pratos sem perder o sabor

Farofa, salpicão, assados e rabanada: alguns pratos são presença garantida na ceia de Natal e fazem parte da memória afetiva de muitas famílias. Ao mesmo tempo, cresce o número de pessoas que querem manter os cuidados com a alimentação também durante as festas de fim de ano.

Em pesquisa realizada pela PiniOn em 2025, 67% dos entrevistados afirmaram buscar opções mais saudáveis e disseram que pretendiam manter essa preferência no Natal e nas demais celebrações do período. Para conciliar tradição e equilíbrio, ajustes nos ingredientes e no modo de preparo podem fazer a diferença, sem abrir mão do sabor.

Segundo Fernanda Lopes, nutricionista e responsável técnica da Six Clínic, iniciativa 100% online voltada ao acompanhamento nutricional e ao tratamento do sobrepeso e da obesidade, o planejamento do cardápio envolve tanto a escolha dos alimentos quanto as técnicas culinárias.

“Não é necessário transformar todas as receitas em versões diet ou excluir os pratos de que a família gosta. Podemos incluir vegetais e ajustar o uso de sal, açúcar e gordura, preservando o prazer de compartilhar a refeição”, afirma.

A seguir, a nutricionista apresenta dicas para adaptar os clássicos natalinos sem deixar de lado o sabor. Confira!

1. Enriqueça a farofa com legumes e verduras

Cenoura ralada, couve, abobrinha e cebola podem substituir parte do volume da farinha, ampliando a variedade de nutrientes e a presença de fibras. Como referência culinária, para cada xícara de chá de farinha de mandioca, utilize de uma a duas xícaras de chá de vegetais picados ou ralados, conforme a textura desejada.

“Refogue os vegetais com pouco óleo e incorpore a farinha aos poucos. Se utilizar abobrinha, deixe o excesso de água evaporar antes dessa etapa para preservar a textura da farofa. Alho, salsinha e cebolinha ajudam a realçar o sabor, permitindo reduzir o uso de bacon, linguiça e temperos prontos”, orienta.

2. Substitua parte da maionese do salpicão por iogurte natural

Para preservar a cremosidade, experimente preparar o molho com metade da maionese prevista na receita e completar com iogurte natural sem açúcar. Se o salpicão leva uma xícara de chá de maionese, por exemplo, utilize meia xícara de chá de cada. Prefira um iogurte de consistência firme para não deixar o prato aguado.

“Essa combinação pode reduzir o teor de gordura do molho, dependendo dos produtos utilizados. Limão, salsinha e cebolinha ajudam a complementar o sabor. Misture aos poucos ao frango e aos vegetais, usando apenas o necessário para envolver os ingredientes”, orienta a nutricionista.

O frango assado pode ser o prato principal da ceia para quem busca uma opção mais leve (Imagem: Katsiaryna Hurava | Shutterstock)

3. Escolha a carne e prepare seu próprio tempero

Na escolha da proteína da ceia, frango e peru sem pele são alternativas para quem deseja reduzir o consumo de gordura. Se a preferência for carne suína, o lombo pode substituir cortes mais gordurosos. Sempre que possível, escolha versões sem tempero adicionado e prepare sua própria mistura, em vez de utilizar saquinhos prontos ou caldos em cubo.

“Combine alho, cebola, limão e ervas, como alecrim e tomilho, para temperar a carne e controlar o sal utilizado. Nos assados, retire a gordura aparente e evite acrescentar manteiga em excesso. Se o produto já vier temperado, confira o rótulo antes de adicionar mais sal”, afirma Fernanda Lopes.

4. Experimente alternativas ao arroz tradicional

O arroz integral, a quinoa e o cuscuz de milho são opções para variar o acompanhamento dos assados. O integral oferece mais fibras que o branco; a quinoa combina com legumes e ervas; e o cuscuz pode receber cenoura, tomate e salsinha, trazendo novas cores e texturas à ceia.

“Para quem deseja experimentar o arroz integral, uma possibilidade é começar misturando-o ao branco, cozinhando cada um separadamente. Já a quinoa deve ser lavada em água corrente antes do cozimento para reduzir o amargor. Finalizar com cebola refogada, ervas e legumes ajuda a dar sabor sem depender de temperos prontos”, sugere a especialista.

5. Adapte a rabanada e ofereça frutas com os doces

Para uma versão fitness, mantenha o pão francês, utilize leite desnatado e substitua o açúcar por adoçante culinário próprio para forno, conforme a equivalência indicada na embalagem. Finalize com canela e adoçante granulado adequado para cobertura, preservando uma apresentação próxima à tradicional.

“Essas adaptações podem reduzir o açúcar adicionado e a gordura em relação à versão frita, mas a diferença depende dos ingredientes, das medidas e do tamanho das fatias. Não existe um percentual único de redução. As frutas frescas também podem complementar a mesa, sem que seja necessário retirar os doces tradicionais”, conclui Fernanda Lopes.

Por Islany Oliveira