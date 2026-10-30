Quer uma casa mais aconchegante? Confira 5 dicas de decoração econômicas

Uma casa aconchegante não depende necessariamente de móveis novos, objetos caros ou mudanças estruturais. Muitas vezes, a sensação de conforto está na maneira como os ambientes são organizados, na iluminação escolhida e nos detalhes que tornam o espaço mais funcional e conectado à personalidade de quem vive nele. No Dia da Decoração, celebrado em 30 de outubro, a proposta é mostrar que pequenas mudanças podem trazer renovação sem pesar no orçamento.

A importância desse cuidado aparece no IKEA Life at Home Report 2026, levantamento internacional que identificou que 86% das pessoas consideram o conforto importante em casa, mas apenas 66% afirmam senti-lo com frequência. O resultado evidencia uma diferença entre o que as pessoas esperam do próprio lar e o que experimentam no cotidiano, abrindo espaço para repensar os ambientes a partir de soluções acessíveis.

Para Gabriella Moreira, engenheira e fundadora da GPM Engenharia, o primeiro passo para transformar a casa é olhar para o espaço com planejamento, antes de pensar em novas compras. “Quando queremos deixar um ambiente mais agradável, é comum imaginar que precisamos substituir móveis ou investir em decoração. Mas vale começar pelo que já temos: entender como o espaço é utilizado, o que atrapalha a circulação e quais elementos podem ser reorganizados. Muitas vezes, a mudança começa com escolhas simples”, explica.

A seguir, a engenheira apresenta maneiras de deixar a casa mais aconchegante gastando pouco. Confira!

1. Utilize a iluminação para criar uma atmosfera acolhedora

A iluminação influencia a percepção dos ambientes e pode mudar completamente a experiência de um mesmo espaço. Durante o dia, aproveitar a luz natural, manter as janelas desobstruídas e utilizar cortinas que permitam a entrada de claridade são medidas simples para deixar os cômodos mais agradáveis. À noite, luminárias de mesa, abajures e pontos de luz indireta ajudam a criar uma atmosfera mais intimista nas áreas de descanso.

“Antes de investir em novas luminárias, vale observar como a luz se distribui pela casa e quais atividades acontecem em cada ambiente. Recursos acessíveis, como fitas de LED em estantes, nichos e mesas de estudo, também ajudam a destacar elementos da decoração e a criar pontos de luz sem grandes intervenções. O importante é escolher uma iluminação adequada ao uso do espaço, combinando conforto visual e funcionalidade”, orienta Gabriella Moreira.

2. Reorganize os móveis antes de comprar outros

Um sofá mal posicionado, uma mesa que dificulta a passagem ou o excesso de objetos sobre as superfícies podem comprometer a sensação de conforto. Reorganizar os móveis, liberar áreas de circulação e retirar peças que não têm uma função clara ajuda a tornar os ambientes mais leves, sem exigir qualquer investimento.

“A dica é observar os caminhos percorridos no dia a dia e pensar na melhor distribuição dos elementos, respeitando as dimensões do cômodo. O aconchego também depende de como nos movimentamos e utilizamos a casa. Um ambiente pode ter móveis bonitos, mas, se a disposição dificulta a rotina, ele não funciona tão bem quanto poderia”, afirma a engenheira.

3. Renove os detalhes com cores e tecidos

Pequenas mudanças, como substituir as capas das almofadas, adicionar uma manta ao sofá, escolher novas roupas de cama ou apostar em uma toalha de mesa diferente, são maneiras simples e acessíveis de renovar a decoração sem gastar muito.

Tons terrosos, verdes, beges e outras cores que remetem à natureza podem trazer sensação de acolhimento, enquanto tecidos com diferentes texturas acrescentam profundidade à decoração.

“Em vez de comprar vários itens novos, a recomendação é escolher poucos elementos que conversem entre si e aproveitar peças que já fazem parte da casa. Os detalhes ajudam a imprimir personalidade ao ambiente. Uma combinação bem pensada de cores e texturas pode renovar a aparência de um cômodo sem exigir grandes mudanças”, destaca Gabriella Moreira.

Incluir plantas na decoração é uma maneira simples de trazer elementos naturais para os ambientes (Imagem: malidinc | Shutterstock)

4. Traga elementos naturais para dentro de casa

Plantas, flores, madeira e fibras naturais são recursos que aproximam os ambientes da natureza e ajudam a criar uma composição mais acolhedora. A biofilia, conceito relacionado à conexão humana com o meio natural, pode ser incorporada de forma simples, com vasos, pequenos arranjos e objetos feitos de materiais naturais.

“Não é necessário montar um jardim ou investir em espécies sofisticadas. O ideal é escolher plantas compatíveis com a iluminação e a ventilação disponíveis, além de considerar os cuidados exigidos por cada uma. Cestos, bandejas e outros objetos que já estão em casa também podem ganhar novas funções. Assim, é possível renovar a decoração sem transformar a proposta em uma lista de compras”, comenta.

5. Reaproveite objetos e dê novas funções às peças

Antes de descartar um objeto ou comprar outro, vale avaliar se ele pode ser recuperado, reorganizado ou utilizado de maneira diferente. Uma cadeira pode ganhar nova função em um canto de leitura, vasos guardados podem voltar à decoração e quadros podem ser redistribuídos para renovar a composição das paredes. Pequenos reparos e mudanças de posicionamento também ajudam a valorizar peças que já fazem parte da casa.

“Planejar antes de gastar é uma forma de evitar compras por impulso e aproveitar melhor os recursos disponíveis. A decoração não precisa ser definitiva nem acompanhar todas as tendências. O mais importante é que os ambientes atendam às necessidades dos moradores e façam sentido para sua rotina”, conclui Gabriella Moreira.

Por Maria Carolina Rossi