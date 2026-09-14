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Quer um lanche mais proteico? Veja 3 receitas fáceis com carne moída

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 14/09/26 15h36
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Wrap de carne moída com queijo e alface (Imagem: Alena_Kos | Shutterstock)

Na correria do dia a dia, encontrar um lanche proteico que seja prático, saboroso e ainda contribua para uma alimentação mais equilibrada pode parecer um desafio. A boa notícia é que não é preciso recorrer sempre às mesmas opções para incluir mais proteínas na rotina. A carne moída, por exemplo, é versátil e pode ir muito além das refeições principais, aparecendo em preparos fáceis de comer entre uma atividade e outra. E o melhor, é uma alternativa para quem busca mais saciedade e ganho de massa muscular.

A seguir, confira 3 receitas de lanches proteicos com carne moída que você precisa experimentar:

1. Wrap de carne moída com queijo e alface

Ingredientes

  • 2 discos de wrap
  • 250 g de carne moída magra
  • 2 folhas de alface
  • 100 g de queijo de cabra fatiado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente a carne moída e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até que a carne fique bem cozida e levemente dourada. Desligue o fogo e reserve. Em uma frigideira em fogo médio, doure os discos de wrap dos dois lados. Distribua a carne moída no centro, acrescente o queijo de cabra e aguarde derreter. Junte as folhas de alface e desligue o fogo. Dobre as laterais para dentro e enrole. Sirva em seguida.

2. Pastel assado de carne moída com milho-verde

Ingredientes

Massa

  • 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1/3 de xícara de chá de água morna

Recheio

  • 300 g de carne moída magra
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 1/2 tomate sem sementes e picado
  • 1 colher de chá de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Para finalizar

  • 1 gema
  • 1 colher de sopa de água

Modo de preparo

Massa e recheio

Em um recipiente, misture as farinhas, o ovo, o azeite de oliva e o sal. Acrescente a água morna aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea. Sove por alguns minutos, cubra e deixe descansar por 15 minutos. Enquanto isso, aqueça o azeite de oliva em uma panela e refogue a cebola e o alho. Junte a carne moída e refogue até ficar bem dourada e soltinha. Acrescente o tomate, o milho-verde, o sal e a pimenta-do-reino. Refogue por mais 5 minutos e desligue o fogo. Reserve.

Montagem

Divida a massa em 6 porções e abra cada uma com um rolo, formando discos. Coloque uma porção do recheio no centro, dobre a massa ao meio e pressione as bordas com um garfo para fechar. Disponha os pastéis em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Misture a gema com a água e pincele os pastéis. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficarem dourados. Sirva em seguida.

Três tacos crocantes de grão-de-bico recheados com carne moída temperada, cubos de abacate, tomate picado e ervas frescas dispostos em um prato
Taco de grão-de-bico com carne moída e abacate (Imagem: ellanka | Shutterstock)

3. Taco de grão-de-bico com carne moída e abacate

Ingredientes

Massa

  • 1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 colher de chá de sal

Recheio

  • 300 g de carne moída magra
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • Polpa de 1/2 abacate cortado em cubos
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 2 colheres de sopa de cebolinha picada
  • 2 colheres de sopa de coentro picado
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de grão-de-bico, a água, o azeite de oliva e o sal até obter uma massa homogênea. Divida em pequenas porções e abra cada uma com um rolo entre duas folhas de papel-manteiga, formando discos finos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e doure os discos dos dois lados. Ainda quentes, dobre-os delicadamente ao meio para formar o formato de taco. Após, desligue o fogo e disponha-os em uma travessa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até ficarem firmes e crocantes. Reserve.

Recheio e montagem

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola e o alho. Acrescente a carne moída, tempere com páprica defumada, sal e pimenta-do-reino. Refogue até ficar bem dourada e soltinha. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Misture com o tomate, o milho-verde, o abacate, a cebolinha e o coentro. Ajuste o sal e recheie os tacos de grão-de-bico. Sirva em seguida.

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