Variedades

Quer um jantar rápido e proteico? Aprenda a fazer esta torta de atum

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 01/10/26 18h06
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Torta de atum (Imagem: photobobs | Shutterstock)

A torta de atum é uma excelente opção para quem busca um jantar prático, saudável e rico em proteínas. Além de ser fácil de preparar, ela combina ingredientes nutritivos que ajudam a deixar a refeição equilibrada e saborosa. Assim, é uma alternativa interessante para os dias em que se deseja uma refeição completa sem passar muito tempo na cozinha. Abaixo, confira a receita!

Torta de atum

Ingredientes

Massa

  • 4 ovos
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 170 g de iogurte natural
  • 1/2 xícara de chá de leite desnatado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Azeite para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Recheio

  • 240 g de atum sólido ao natural escorrido
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1/2 cebola picada
  • 1/2 cenoura ralada
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma tigela, misture o atum com o tomate, a cebola, a cenoura, o cheiro-verde, o azeite, o orégano e a pimenta-do-reino. Ajuste o sal, se necessário, e reserve.

Massa

Coloque no liquidificador os ovos, o iogurte natural, o leite, o azeite e a farinha de aveia. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o fermento por último e misture delicadamente.

Montagem e finalização

Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia. Distribua o recheio de atum por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 a 40 minutos, ou até a superfície ficar dourada e o centro estar completamente assado. Retire do forno, espere alguns minutos e sirva.

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