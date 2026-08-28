Quer um jantar proteico e fácil? Aprenda a fazer esta panqueca com frango desfiado

Para quem busca uma opção prática e saborosa para o jantar, a panqueca de frango é uma ótima escolha. Fonte de proteínas, o frango ajuda na manutenção e na formação dos músculos, além de contribuir para a saciedade, sendo uma boa alternativa para quem deseja manter uma alimentação equilibrada ou busca refeições mais nutritivas no dia a dia.
A seguir, confira uma receita de panqueca com frango desfiado!
1. Panqueca de frango desfiado
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de leite desnatado
- 1 ovo
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal a gosto
- Azeite para untar
Recheio
- 300 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 2 colheres de sopa de molho de tomate
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 fio de azeite
Molho
- 1 xícara de chá de molho de tomate caseiro
- Cheiro-verde picado e folhas de manjericão a gosto
Modo de preparo
Massa
No liquidificador, coloque a farinha de trigo, o leite, o ovo, o azeite e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira em fogo médio e unte com um pouco de azeite. Despeje uma pequena quantidade de massa e espalhe, formando um disco fino. Doure dos dois lados. Repita o processo até acabar a massa e reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango, o molho de tomate, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e refogue por alguns minutos, até o recheio ficar úmido e bem temperado.
Montagem
Coloque uma porção do recheio no centro de cada disco de massa e enrole cuidadosamente para não abrir. Disponha as panquecas em uma travessa e despeje o molho de tomate por cima. Salpique cheiro-verde e decore com folhas de manjericão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 10 minutos e sirva em seguida.