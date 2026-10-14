Quer um jantar leve e saudável? Aprenda esta torta de abobrinha com queijo feta

Quando bate aquela vontade de um jantar gostoso, mas sem pesar, uma torta de legumes resolve bem. Esta versão leva abobrinha em rodelas finas, queijo feta esfarelado e um toque de hortelã sobre a massa crocante, combinação que equilibra leveza e sabor. O preparo é simples e utiliza poucos ingredientes, perfeito para quem quer algo prático no fim do dia. Confira a receita a seguir!

Torta de abobrinha com queijo feta

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

4 colheres de sopa de azeite

1/4 de xícara de chá de água gelada

1 pitada de sal

Recheio

2 abobrinhas cortadas em rodelas finas

cortadas em rodelas finas 1 xícara de chá de queijo feta esfarelado

1 ovo

1 dente de alho amassado

1 colher de sopa de azeite

Folhas de hortelã, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o azeite e o sal. Adicione a água gelada aos poucos e misture até formar uma massa homogênea que solte das mãos. Modele uma bola, embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos. Em seguida, abra a massa com um rolo sobre papel-manteiga, formando um disco.

Recheio

Em outra tigela, misture as rodelas de abobrinha com o azeite, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Distribua as rodelas sobre a massa de forma circular, deixando uma borda de cerca de 3 cm livre. Espalhe o queijo feta esfarelado por cima. Dobre um pouco a borda da massa sobre o recheio, formando a torta. Bata o ovo e pincele sobre a massa. Depois, leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 35 minutos, até a massa ficar dourada. Finalize com folhas de hortelã e sirva.