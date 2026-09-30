Quer um bolo fofinho para o lanche da tarde? Aprenda essa receita de morango com iogurte

Para deixar o lanche da tarde mais gostoso, o bolo de morango com iogurte é uma receita que combina diferentes sabores e texturas. A massa fofinha ganha uma camada cremosa de iogurte, enquanto os morangos acrescentam frescor e um toque levemente ácido ao preparo. Para finalizar, o açúcar de confeiteiro e as frutas frescas deixam a apresentação ainda mais bonita. A seguir, confira como preparar esse bolo de morango com iogurte!

Bolo fofinho de morango com iogurte

Ingredientes

Massa

2 ovos

170 g de iogurte natural

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1 colher de chá de essência de baunilha

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

1 xícara de chá de morangos picados em pedaços pequenos

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Creme de iogurte

170 g de iogurte natural

1/2 xícara de chá de leite condensado

1 gema de ovo

1 colher de sopa de amido de milho

1/2 xícara de chá de leite

1 colher de chá de essência de baunilha

Decoração

Morangos cortados ao meio para decorar

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture os ovos, o açúcar, o iogurte natural, o óleo e a essência de baunilha até obter um creme homogêneo. Acrescente a farinha de trigo e o sal aos poucos, mexendo delicadamente até a massa ficar uniforme. Por último, coloque o fermento químico e os morangos picados e mexa para incorporar. Transfira a massa para uma assadeira retangular untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos

Creme de iogurte e decoração

Enquanto isso, em uma panela, misture o iogurte natural, o leite condensado, a gema, o amido de milho, o leite e a essência de baunilha. Leve ao fogo baixo, mexendo continuamente, até engrossar levemente. Desligue o fogo e aguarde amornar. Espalhe o creme de iogurte sobre o bolo formando uma camada uniforme. Leve novamente ao forno por mais 20 minutos. Retire do forno e espere amornar. Finalize com açúcar de confeiteiro e morangos. Sirva em seguida.