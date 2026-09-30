Quer um bolo fofinho para o lanche da tarde? Aprenda essa receita de morango com iogurte

Para deixar o lanche da tarde mais gostoso, o bolo de morango com iogurte é uma receita que combina diferentes sabores e texturas. A massa fofinha ganha uma camada cremosa de iogurte, enquanto os morangos acrescentam frescor e um toque levemente ácido ao preparo. Para finalizar, o açúcar de confeiteiro e as frutas frescas deixam a apresentação ainda mais bonita. A seguir, confira como preparar esse bolo de morango com iogurte!
Bolo fofinho de morango com iogurte
Ingredientes
Massa
- 2 ovos
- 170 g de iogurte natural
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- 1 xícara de chá de morangos picados em pedaços pequenos
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Creme de iogurte
- 170 g de iogurte natural
- 1/2 xícara de chá de leite condensado
- 1 gema de ovo
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 colher de chá de essência de baunilha
Decoração
- Morangos cortados ao meio para decorar
- Açúcar de confeiteiro para polvilhar
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture os ovos, o açúcar, o iogurte natural, o óleo e a essência de baunilha até obter um creme homogêneo. Acrescente a farinha de trigo e o sal aos poucos, mexendo delicadamente até a massa ficar uniforme. Por último, coloque o fermento químico e os morangos picados e mexa para incorporar. Transfira a massa para uma assadeira retangular untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos
Creme de iogurte e decoração
Enquanto isso, em uma panela, misture o iogurte natural, o leite condensado, a gema, o amido de milho, o leite e a essência de baunilha. Leve ao fogo baixo, mexendo continuamente, até engrossar levemente. Desligue o fogo e aguarde amornar. Espalhe o creme de iogurte sobre o bolo formando uma camada uniforme. Leve novamente ao forno por mais 20 minutos. Retire do forno e espere amornar. Finalize com açúcar de confeiteiro e morangos. Sirva em seguida.