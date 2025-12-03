Variedades

Quer substituir a cadeira adutora? Veja 3 exercícios potentes para fortalecer o quadril

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 03/12/25 16h06
Bons resultados também podem ser obtidos com exercícios que substituem a cadeira adutora (Imagem: Evgeny Haritonov | Shutterstock)

Com o avanço dos treinos de força, das corridas de rua e dos esportes de resistência, um novo desafio tem ganhado atenção entre quem busca saúde e alto desempenho: manter o equilíbrio muscular do corpo. Entre os grupos mais negligenciados estão os adutores da coxa, essenciais para a estabilidade do quadril e para o alinhamento das pernas durante movimentos cotidianos. Quando essa musculatura é enfraquecida, o corpo passa a compensar de forma inadequada, sobrecarregando joelhos, lombar e estruturas adjacentes, um cenário que favorece dores persistentes e lesões evitáveis.

Por que o treino de adutores é fundamental?

Para Thiago Isbelo, profissional de educação física da TotalPass — solução de bem-estar e saúde integrada no âmbito corporativo —, esse problema nasce do foco excessivo nos músculos mais famosos, como quadríceps e glúteos. Segundo ele, essa atenção desproporcional acaba deixando de lado regiões igualmente determinantes para o bom funcionamento do corpo, como os adutores.

“É muito comum que as pessoas priorizem grupos musculares que parecem mais importantes ou mais evidentes, e acabem ignorando os adutores. Mas são justamente esses músculos que garantem estabilidade lateral, controle do quadril e eficiência dos movimentos”, afirma.

O especialista reforça que a falta de força nessa região altera a mecânica do movimento de forma silenciosa, mas impactante. “Quando os adutores estão fracos, o corpo busca compensações em outras partes. Parece inofensivo no início, mas esse desajuste aumenta o risco de sobrecarga nos joelhos, no quadril e na lombar. É uma cadeia que começa pequena e termina com dor”, explica Thiago Isbelo. Esse desequilíbrio também compromete a postura, diminui a precisão de movimentos e afeta diretamente modalidades como corrida, futebol, tênis e treinos funcionais.

Benefícios dos exercícios para os músculos adutores

Segundo o profissional de educação física, incluir exercícios específicos para adutores na rotina não é apenas uma recomendação técnica, é uma medida preventiva com efeitos reais no dia a dia. “Fortalecer essa musculatura é como reforçar a fundação de uma casa. Você garante que tudo acima esteja alinhado, estável e seguro. É um investimento simples que melhora a postura, reduz o risco de lesões crônicas e aumenta a eficiência de qualquer tipo de treino”, destaca Thiago Isbelo.

Embora a cadeira adutora seja um dos equipamentos mais eficientes para isolar essa musculatura na academia, Thiago Isbelo destaca que bons resultados também podem ser obtidos com exercícios funcionais. Essa é uma vantagem importante, especialmente para quem treina em casa ou para quem busca variar estímulos. “Você não precisa de grandes estruturas para trabalhar bem os adutores. Com movimentos básicos e consistência, já é possível sentir ganho de força e estabilidade”, reforça o profissional.

A seguir, Thiago Isbelo indica 3 alternativas à cadeira adutora para treinar em casa ou na academia. Confira:

1. Elevação lateral de perna

Mulher deitada em um tapete bege, fazendo elevação lateral de perna com peso
O uso de pesos no tornozelo eleva a dificuldade do treino de adutores (Imagem: MilanMarkovic78 | Shutterstock)

Esse exercício é feito deitado no chão, com o corpo alinhado e o apoio sobre um dos lados. A perna de cima é levantada em direção ao teto enquanto o tronco permanece estável, evitando inclinar o quadril. A descida deve ser lenta, para manter o controle muscular durante toda a trajetória.

“Um ponto importante é manter o abdômen firme, porque isso evita que a lombar participe do movimento”, orienta Thiago Isbelo. Para quem já tem mais força, o uso de faixas elásticas ou pesos no tornozelo eleva a dificuldade.

2. Elevação lateral em quatro apoios

Mulher em cima de um gramado fazendo elevação lateral em quatro apoios
Durante o exercício de elevação lateral em quatro apoios, o ideal é mover só a perna (Imagem: Maridav | Shutterstock)

Em posição de quatro apoios, com mãos e joelhos no chão, a pessoa afasta uma das pernas para o lado enquanto mantém o joelho dobrado. O foco é abrir o quadril sem girar a coluna ou deslocar o tronco para trás. “A ideia é mover só a perna, mantendo o restante do corpo no lugar. Essa estabilidade é o que faz o exercício funcionar”, explica o especialista. O movimento deve ser realizado de forma controlada, e uma faixa elástica acima dos joelhos pode acrescentar resistência e melhorar a ativação muscular.

3. Abdução em pé com apoio

Mulher usando roupa cinza, com uma das mãos apoiadas em uma janela de vidro, fazendo abdução em pé com elástico roxo na perna
No exercício de abdução em pé com apoio, a perna não precisa subir muito (Imagem: Vershinin89 | Shutterstock)

De pé e com leve apoio em uma parede ou cadeira, o praticante desloca uma das pernas lateralmente, mantendo o tronco firme e o quadril alinhado. A perna não precisa subir muito; o importante é que o corpo não incline para compensar o esforço.

“É um exercício que parece simples, mas exige bastante coordenação para manter tudo estável”, comenta Thiago Isbelo. Elásticos nos tornozelos tornam o movimento mais intenso e ajudam a reforçar tanto os adutores quanto os músculos estabilizadores do quadril.

Por Juliana Antonucci

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna