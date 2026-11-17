A saciedade não depende apenas da quantidade de comida consumida. A composição da refeição também influencia o tempo necessário para a fome reaparecer. Combinações com proteínas, fibras e gorduras de boa qualidade tendem a exigir uma digestão mais lenta, além de contribuírem para uma alimentação mais equilibrada.

De acordo com o nutricionista Rodrigo dos Reis Fernandes, coordenador do curso de Nutrição da Universidade Unopar, além de combinar diferentes nutrientes, comer devagar, mastigar bem e manter uma hidratação adequada ajuda o organismo a reconhecer os sinais de saciedade. “As quantidades e escolhas devem considerar a rotina, as necessidades nutricionais e possíveis condições de saúde de cada pessoa”, esclarece.

A seguir, ele indica seis combinações que podem ajudar a prolongar a saciedade. Confira!

1. Iogurte natural com aveia e chia

O iogurte fornece proteínas, enquanto a aveia e a chia acrescentam fibras. A chia também contém gorduras insaturadas. Essa combinação pode ser utilizada no café da manhã ou nos lanches, preferencialmente com iogurte sem adição excessiva de açúcar.

2. Ovos com pão integral e abacate

Os ovos são fontes de proteínas e gorduras. O pão integral fornece carboidratos e fibras, e o abacate complementa a refeição com gorduras insaturadas. Juntos, esses alimentos formam uma opção mais completa do que consumir apenas o pão.

3. Arroz integral, feijão e legumes

O arroz e o feijão se complementam nutricionalmente e oferecem carboidratos, proteínas vegetais e fibras. A inclusão de legumes aumenta o volume e o teor de fibras da refeição, favorecendo a saciedade.

Frutas como maçã, banana e pera, combinadas com pasta de amendoim, ajudam a compor um lanche que favorece a saciedade (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

4. Fruta com pasta de amendoim

A fruta fornece água, carboidratos e fibras, enquanto a pasta de amendoim acrescenta proteínas e gorduras. Maçã, banana e pera são algumas opções. É importante escolher uma pasta composta principalmente por amendoim e controlar a quantidade consumida.

5. Batata-doce com frango e vegetais

A batata-doce fornece carboidratos e fibras. O frango acrescenta proteínas, e os vegetais aumentam o volume da refeição. Essa combinação pode ser utilizada no almoço, no jantar ou após atividades físicas, conforme as necessidades individuais.

6. Grão-de-bico com atum e folhas

O grão-de-bico contém fibras e proteínas vegetais. O atum complementa o prato com proteínas, enquanto as folhas acrescentam volume e micronutrientes. A combinação pode ser servida como salada ou recheio de sanduíches integrais.

Por Deiwerson Damasceno dos Santos