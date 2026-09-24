Quer se conectar com Oxum? Conheça rituais associados à orixá do amor e da prosperidade

Associada às águas-doces, à fertilidade, à beleza, ao amor e à prosperidade, Oxum é uma das Orixás mais conhecidas das tradições de matriz africana. Sua energia representa a delicadeza que não significa fragilidade, mas também a capacidade de reconhecer o próprio valor, cuidar dos sentimentos e permitir que a vida flua com mais leveza.

Na tradição iorubá, Oxum está ligada aos rios e às águas-doces, elementos que simbolizam movimento, renovação e acolhimento. Por isso, sua força pode inspirar momentos de autocuidado, conexão emocional e valorização daquilo que traz alegria para a vida.

Como se conectar com a energia de Oxum?

Uma das formas mais simples de buscar essa conexão é criar um momento de pausa e autocuidado. Tome um banho tranquilo, coloque uma música que desperte sensações agradáveis e mentalize aquilo que deseja transformar ou harmonizar em sua vida. Mais do que pedir, a proposta é cultivar sentimentos de amor-próprio, gratidão e merecimento.

As flores amarelas também são tradicionalmente associadas a Oxum. Em um momento de oração ou reflexão, você pode colocar flores em um recipiente com água limpa e fazer uma prece de agradecimento, sempre respeitando as tradições religiosas e culturais relacionadas ao culto aos Orixás.

Outra maneira de trazer essa simbologia para o cotidiano é observar a relação que você mantém consigo mesma. A energia de Oxum pode ser lembrada como um convite para reconhecer sua beleza, seus talentos e seus desejos sem depender exclusivamente da validação de outras pessoas.

A doçura também é força

Oxum ensina, dentro das tradições que a cultuam, que a delicadeza pode caminhar ao lado da firmeza. Sua simbologia fala sobre saber acolher, mas também sobre reconhecer limites e valor próprio. Por isso, conectar-se com essa energia pode ser um exercício de olhar para os relacionamentos e perguntar: onde existe reciprocidade? O que tenho oferecido aos outros que também preciso oferecer a mim? E quais situações já não combinam com o amor e o respeito que desejo viver?

No fim, a verdadeira doçura não está apenas em receber carinho ou viver um romance. Ela também aparece quando aprendemos a tratar nossa própria história com mais gentileza. E talvez seja justamente aí que a simbologia de Oxum encontre seu significado mais bonito: lembrar que amor, antes de ser algo que buscamos no mundo, também é uma forma de cuidar de nós mesmas.

O banho de mel e flores amarelas ajuda a atrair doçura, amor-próprio e relações mais harmoniosas (Imagem: Pictures_for_You | Shutterstock)

Rituais de conexão com Oxum

A seguir, confira alguns rituais que podem ser realizados como formas simbólicas de fortalecer a conexão com Oxum e cultivar momentos de autocuidado:

Banho de mel e flores amarelas

Em uma noite de sexta-feira, coloque água morna em uma bacia e acrescente pétalas de algumas flores amarelas, como rosas ou girassóis, além de uma pequena colher de mel. Depois do seu banho habitual, despeje a mistura do pescoço para baixo, mentalizando doçura, amor-próprio e relações mais harmoniosas. Enquanto faz isso, agradeça a Oxum pela capacidade de amar e peça que seus caminhos sejam guiados pela reciprocidade e pelo respeito. Ao finalizar, deixe o corpo secar naturalmente, se possível.

Ritual da água-doce para amor-próprio e prosperidade

Escolha um recipiente de vidro e coloque água filtrada, algumas pétalas de flores amarelas e uma pequena quantidade de mel. Deixe o recipiente em um local tranquilo por alguns minutos e faça uma oração ou mentalização dedicada a Oxum. Pense nas áreas da vida em que deseja mais fluidez — especialmente amor, autoestima e prosperidade — e repita mentalmente: “Eu reconheço meu valor, recebo o que é recíproco e permito que a vida flua com doçura”. Depois, descarte as flores de maneira respeitosa e devolva a água à terra, sem deixar resíduos em rios ou outros ambientes naturais.