Quer renovar o magnetismo pessoal? Conheça 3 banhos com rosa vermelha

Símbolo do amor e da paixão, a rosa vermelha também está associada à beleza e ao poder de atração. Em práticas espirituais e energéticas, os banhos preparados com suas pétalas são realizados como rituais simbólicos ligados ao autocuidado, à confiança e ao magnetismo pessoal. Para quem deseja renovar as energias e fortalecer a autoconfiança, confira três opções simples para fazer em casa!

1. Banho de rosa vermelha para despertar o magnetismo

Esse banho é indicado para momentos em que você deseja fortalecer a autoestima e se sentir mais confiante e atraente.

Material

Pétalas de 1 rosa vermelha

1 l de água

1 colher de chá de mel

Como fazer

Em uma panela, aqueça a água até começar a levantar fervura e desligue o fogo. Acrescente as pétalas e o mel, tampe e deixe descansar por cerca de 10 minutos. Depois, coe e espere amornar. Após o banho de higiene, despeje a mistura do pescoço para baixo, mentalizando confiança, beleza e segurança. Não é necessário enxaguar.

2. Banho de rosa vermelha com canela para aumentar a atração

A canela é bastante utilizada em rituais relacionados à prosperidade, vitalidade e movimento. Com a rosa vermelha, pode compor um banho voltado ao fortalecimento simbólico do poder de atração.

Material

Pétalas de 1 rosa vermelha

1 pau de canela

1 l de água

Como fazer

Em uma panela, ferva a água com o pau de canela por alguns minutos. Desligue o fogo, acrescente as pétalas de rosa e deixe a mistura descansar, com a panela tampada, por 10 minutos. Coe e espere amornar. Após o banho habitual, despeje a preparação do pescoço para baixo, mentalizando mais confiança, bem-estar e abertura para boas conexões.

A combinação de rosa vermelha e alecrim pode ajudar a marcar um momento de renovação e deixar para trás a energia pesada (Imagem: Luxtory | Shutterstock)

3. Banho de rosa vermelha com alecrim para renovar a energia

Se, além do magnetismo, a intenção é recuperar a disposição e deixar para trás uma sensação de energia pesada, o alecrim pode ser combinado com a rosa em um ritual de renovação.

Material

Pétalas de 1 rosa vermelha

1 ramo de alecrim fresco

1 l de água

Como fazer

Em uma panela, ferva a água, desligue o fogo e acrescente o alecrim e as pétalas. Tampe e deixe em infusão por aproximadamente 10 minutos. Coe e espere ficar em uma temperatura agradável. Após o banho de higiene, despeje a mistura do pescoço para baixo, mentalizando a liberação do que deseja deixar para trás e a chegada de uma energia mais leve e confiante.

Cuidados importantes

Os banhos de ervas e flores fazem parte de tradições populares e espirituais e podem funcionar como momentos de intenção, autocuidado e conexão pessoal. Evite usar a mistura em pele irritada ou machucada e interrompa o uso caso provoque qualquer reação. Também não é recomendado aplicar essas preparações em regiões íntimas.

Mais do que buscar a atenção de outras pessoas, o propósito simbólico desses rituais pode ser fortalecer a percepção que você tem de si. Afinal, o magnetismo também nasce da confiança, da presença e da maneira como você se coloca no mundo.