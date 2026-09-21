Quer plantar uma árvore em casa? Conheça 7 espécies para pequenos espaços

Ter uma árvore em casa pode ser uma forma de aproximar a natureza da rotina e deixar o ambiente mais agradável. Porém, quem tem um quintal pequeno, um jardim compacto ou até mesmo uma área externa limitada precisa ter atenção na hora de escolher a espécie. O tamanho da copa, o crescimento das raízes e as necessidades de sol e água são alguns dos fatores que devem ser considerados antes do plantio.

Segundo Luana Camargo, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unic Beira Rio, escolher uma espécie adequada ao local é importante tanto para a saúde da planta quanto para evitar problemas no futuro. “Antes de plantar uma árvore, é importante observar o espaço que ela terá para crescer. Uma espécie que se desenvolve muito pode ter suas raízes ou copa limitadas, o que pode prejudicar a planta, além de causar problemas em estruturas próximas”, explica.

De acordo com Luana Camargo, “apesar de algumas espécies apresentarem características favoráveis para ambientes menores, isso não significa que todas possam ser plantadas em qualquer local. O desenvolvimento da árvore depende de fatores como luminosidade, qualidade do solo, disponibilidade de água e espaço para as raízes. Em áreas próximas a muros, calçadas, tubulações ou construções, a avaliação deve ser redobrada, lembrando sempre de considerar como aquela árvore estará depois de alguns anos. O planejamento ajuda a evitar podas inadequadas e conflitos com estruturas do imóvel”, orienta.

A seguir, confira 7 espécies de árvores para espaços pequenos:

1. Jabuticabeira

Além de ser uma árvore bastante conhecida no Brasil, a jabuticabeira pode ser cultivada em espaços relativamente pequenos, principalmente quando recebe os cuidados adequados. Também é uma opção interessante para quem deseja ter uma espécie frutífera em casa.

2. Pitangueira

A pitangueira é uma espécie brasileira que pode se adaptar a jardins menores. Suas folhas e frutos também contribuem para aproximar a fauna do ambiente doméstico, especialmente aves.

3. Limoeiro

Para quem deseja cultivar uma árvore frutífera, o limoeiro pode ser uma alternativa. Dependendo da variedade e das condições de cultivo, a árvore pode se adaptar a espaços menores, especialmente quando recebe podas adequadas.

Com os cuidados adequados, a romãzeira pode fazer parte do jardim ou da área externa (Imagem: Polina Pogrebitskaya | Shutterstock)

4. Romãzeira

A romãzeira possui um porte que pode ser adequado para jardins compactos e produz frutos. A espécie também pode ser cultivada em vasos grandes, desde que tenha condições apropriadas de luminosidade, espaço e drenagem.

5. Aceroleira

A aceroleira é outra alternativa para quem deseja cultivar uma espécie frutífera em casa. Com boa incidência de luz e os cuidados necessários, pode se desenvolver em áreas menores.

6. Resedá

Também conhecido como extremosa, o resedá é uma espécie ornamental bastante utilizada na arborização urbana. Possui porte menor em comparação com árvores de grande crescimento e pode ser uma opção para jardins e espaços externos.

7. Manacá-da-serra-anão

O manacá-da-serra-anão se destaca pelas flores e pelo porte mais compacto. É uma alternativa ornamental para quem deseja adicionar cor ao jardim sem ocupar o mesmo espaço de uma árvore de grande porte.

Por Camila Souza Crepaldi