Quer melhorar o seu treino? Veja 7 exercícios que combinam pilates e musculação

Na hora de organizar uma rotina de atividades físicas, muitas pessoas optam por experimentar diferentes modalidades. Algumas práticas, inclusive, podem ser realizadas em conjunto, desde que haja planejamento e acompanhamento profissional. É o caso do pilates e da musculação, que apresentam propostas distintas, mas podem se complementar na forma de trabalhar o corpo. Enquanto uma modalidade prioriza o controle e a precisão dos movimentos, a outra tem como foco o desenvolvimento da força e da musculatura.

“O pilates trabalha o corpo de forma global, garantindo a tonificação da musculatura e melhorando a flexibilidade, evitando lesões, auxiliando na coordenação motora e na consciência corporal […]. Alguns dos princípios da musculação são hipertrofia e aumento no volume das células musculares, além de colaborar no gasto calórico, estimulando o metabolismo e resultando no emagrecimento”, relata Josi Araújo, fisioterapeuta e professora da Pure Pilates.

Segundo a profissional, as vantagens dessa união são evidentes: contribui para aumentar a capacidade cardiovascular, prevenir doenças como osteoporose, melhorar o tônus muscular, o condicionamento físico e a oxigenação sanguínea, além de reduzir problemas relacionados à ansiedade.

Aprimoramento da musculação

A flexibilidade adquirida por meio do pilates também desempenha um papel crucial no aprimoramento dos treinos de musculação. “Ela não apenas otimiza os movimentos, mas também diminui o risco de lesões musculoesqueléticas. A melhora na mobilidade articular permite execuções mais eficientes e evita assimetrias que poderiam comprometer os resultados”, explica a fisioterapeuta.

Além disso, o pilates auxilia na prevenção de possíveis desconfortos provenientes da musculação. No entanto, Josi Araújo ressalta que, ao integrar ambas as modalidades, é essencial planejar a estrutura do treino com cuidado, a fim de evitar sobrecarga nos grupos musculares.

Exercícios de pilates para potencializar a musculação

Para potencializar o desempenho na musculação, a fisioterapeuta sugere alguns exercícios de pilates. Confira!

1. The side bend

O exercício the side bend fortalece a musculatura lateral da coluna e dos quadris, além de trabalhar a flexibilidade (Imagem: Divulgação | Pure Pilates)

O objetivo desse exercício é trabalhar o fortalecimento e a flexibilidade dos flexores laterais da coluna e abdutores dos quadris, assim como dos rotadores externos de quadris e joelhos. Nos membros superiores, os abdutores dos ombros e das escápulas devem estar ativos juntamente com os extensores dos cotovelos.

2. Kneeling side kick

O exercício kneeling side kick desenvolve a estabilidade lombopélvica e fortalece os músculos abdutores do quadril (Imagem: Divulgação | Pure Pilates)

O objetivo desse exercício é promover o desenvolvimento dos estabilizadores lombopélvicos, controle e flexibilidade dos flexores e extensores de quadril, além de fortalecer os abdutores de quadril e flexores laterais da coluna pela manutenção da coluna e pelve neutras.

3. The control balance

O exercício the control balance estimula a flexibilidade dos extensores da coluna (Imagem: Divulgação | Pure Pilates)

O objetivo desse exercício é fortalecer os flexores da coluna e os extensores do quadril, estimular a flexibilidade dos extensores da coluna, do quadril e dos flexores do joelho e desenvolver um trabalho de equilíbrio dinâmico em posição quase invertida.

4. The push up

O exercício the push up trabalha o fortalecimento dos braços, ombros, coluna, quadris e abdômen, além da estabilidade do tronco (Imagem: Divulgação | Pure Pilates)

O objetivo desse exercício é fortalecer os extensores de cotovelos e os flexores dos ombros, a musculatura flexora da coluna e dos quadris e o transverso abdominal, além de desenvolver a estabilidade do tronco e da cintura escapular.

5. Agachamento afundo

O agachamento afundo combina o alongamento dos quadríceps com o fortalecimento dos glúteos (Imagem: Divulgação | Pure Pilates)

O objetivo desse exercício é o alongamento de quadríceps e fortalecimento de glúteo no cadillac. Durante a execução, o movimento também exige controle corporal e estabilidade para manter o alinhamento da postura enquanto uma das pernas permanece apoiada no aparelho.

6. Agachamento sumô no reformer

O agachamento sumô no reformer trabalha a força dos membros inferiores e a mobilidade das articulações do quadril (Imagem: Divulgação | Pure Pilates)

O objetivo desse exercício é o fortalecimento de membros inferiores e mobilidade articular de quadril no reformer. A posição dos pés e a abertura das pernas durante o movimento exigem controle corporal e estabilidade.

7. Single straight stretch

O exercício single straight stretch combina o alongamento dos músculos posteriores do corpo com o fortalecimento abdominal (Imagem: Divulgação | Pure Pilates)

O objetivo desse exercício é o alongamento de cadeia posterior e o fortalecimento de abdômen no barrel, trabalhando grupos musculares importantes para a sustentação e a estabilidade corporal.

Por Lais Fiocchi