Quer manter o shape até o Carnaval? Veja erros comuns que você deve evitar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com a proximidade do Carnaval, cresce a busca por resultados rápidos na academia. Dietas restritivas, treinos excessivos e promessas milagrosas costumam ganhar espaço. No entanto, o caminho mais seguro para manter o shape passa por equilíbrio, constância e acompanhamento profissional.

Segundo o personal trainer Iago Beckman, especialista em hipertrofia e preparador físico de atletas, é possível chegar bem ao Carnaval sem comprometer a saúde, desde que o foco esteja em hábitos sustentáveis. A seguir, ele compartilha algumas orientações. Confira!

1. Priorize a regularidade, não o excesso

Treinar todos os dias sem descanso pode gerar lesões e queda de rendimento. “O corpo evolui quando há estímulo, recuperação e progressão. Exagerar na carga ou na frequência pode ter o efeito contrário e atrasar resultados”, explica.

2. Ajuste a alimentação sem radicalismos

Cortar grupos alimentares ou reduzir drasticamente calorias pode afetar energia, humor e desempenho. “A alimentação precisa ser estratégica, não punitiva. Pequenos ajustes bem feitos trazem mais resultado do que dietas extremas”, orienta o profissional.

3. Combine força e exercícios metabólicos

Treinos de musculação aliados a estímulos metabólicos ajudam a preservar massa muscular e melhorar o condicionamento. “O treino deve ser estruturado para manter músculo, reduzir gordura e melhorar performance, respeitando o nível individual”, afirma Iago Beckman.

É importante evitar se comparar com outras pessoas e focar o próprio resultado (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

4. Evite comparações irreais

Resultados variam conforme genética, rotina e histórico de treino. “Cada corpo responde de uma forma. Comparação gera frustração e decisões erradas”, pontua Iago Beckman.

5. Planeje os dias de festa

É possível curtir o Carnaval sem abandonar a rotina saudável. “O segredo está no planejamento: manter treinos ao longo da semana, hidratar-se bem e não transformar alguns dias de festa em semanas de descuido”, aconselha.

6. Conte com acompanhamento profissional

Treinar com orientação reduz riscos e otimiza resultados. “Metodologia estruturada e acompanhamento individualizado fazem toda a diferença para quem busca performance, saúde e longevidade”, conclui o personal trainer.

Com escolhas conscientes e orientação adequada, manter o shape até o Carnaval pode ser uma jornada saudável, e não uma corrida contra o próprio corpo.

Por André Arruda