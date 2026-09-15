Quer mais proteína vegetal no almoço? Veja 5 receitas com grão-de-bico

Versátil e nutritivo, o grão-de-bico é uma ótima opção para variar as refeições do dia a dia. Fonte de proteína vegetal, o ingrediente combina com legumes, folhas e outros vegetais e pode ser usado em diferentes preparos, desde saladas até pratos quentes. Além de trazer novos sabores e texturas ao cardápio, essas combinações ajudam a compor refeições equilibradas e saborosas.
A seguir, confira 5 receitas com grão-de-bico para o almoço!
1. Salada de grão-de-bico com brócolis e abacate
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de brócolis em floretes
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido
- 1 abacate cortado em cubos
- 1/2 cebola cortada em tiras finas
- 2 colheres de sopa de salsa picada
- 1 colher de sopa de azeite
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque os floretes de brócolis, cubra com água e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 5 minutos, até ficar macio, mas ainda firme. Escorra e deixe esfriar. Em um recipiente, coloque os floretes de brócolis, o grão-de-bico, o abacate, a cebola e a salsa. Tempere com o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino moída. Misture delicadamente para incorporar os ingredientes e sirva em seguida.
2. Abóbora recheada com grão-de-bico
Ingredientes
- 1 abóbora-japonesa média
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
- 1 tomate sem sementes picado
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/2 colher de chá de páprica
- 1/2 colher de chá de cúrcuma
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto
Modo de preparo
Lave a abóbora em água corrente, corte a parte superior e retire as sementes e os filamentos internos. Coloque-a em uma assadeira e regue com metade do azeite. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 35 minutos, até a polpa ficar macia.
Enquanto isso, aqueça o restante do azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione o tomate, a páprica e a cúrcuma e cozinhe por 2 minutos. Acrescente o grão-de-bico e os cogumelos, tempere com sal e pimenta-do-reino moída e cozinhe por mais 3 minutos. Retire a abóbora do forno e, com cuidado, coloque o recheio de grão-de-bico dentro dela. Volte ao forno a 200 °C por mais 10 minutos. Finalize com salsa picada e sirva em seguida.
3. Assado de grão-de-bico com batata
Ingredientes
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido
- 3 batatas-doces cortadas em pedaços
- 1 tomate picado
- 1 cebola cortada em tiras
- 2 dentes de alho picados
- Suco de 1/2 limão
- 2 colheres de sopa de azeite
- 4 colheres de sopa de azeitonas fatiadas
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de páprica picante
- 1 pimentão vermelho picado
- Sal, salsa e cebolinha picadas a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 8 minutos após levantar fervura. Escorra e reserve. Em um recipiente, misture o alho, o suco de limão, a cúrcuma, a páprica defumada e a páprica picante. Tempere com sal e reserve.
Em uma assadeira, coloque as batatas-doces cozidas, o grão-de-bico, o tomate, a cebola e o pimentão. Regue com o azeite e misture delicadamente. Despeje o molho de temperos por cima e envolva os ingredientes.
Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 minutos, mexendo na metade do tempo. Retire o papel-alumínio, acrescente as azeitonas e misture. Volte ao forno por mais 10 minutos, até as batatas ficarem macias e levemente douradas. Retire do forno, cubra com a salsinha e a cebolinha e sirva em seguida.
4. Ensopado de grão-de-bico com espinafre
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
- 2 batatas cortadas em cubos grandes
- 2 cenouras cortadas em rodelas
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
- 1 tomate maduro picado
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de páprica
- 1/2 colher de chá de cúrcuma
- 2 xícaras de chá de água
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto
- 2 ovos cozidos e ralados
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione o tomate, a páprica e a cúrcuma e refogue por mais 2 minutos. Acrescente as batatas, as cenouras e a água. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e deixe cozinhar em fogo médio por aproximadamente 15 minutos.
Junte o grão-de-bico e mantenha no fogo por mais 5 minutos para incorporar os sabores. Adicione o espinafre e cozinhe por aproximadamente 2 minutos ou até murchar. Desligue o fogo e finalize com os ovos cozidos ralados e a salsa picada. Sirva em seguida.
5. Estrogonofe de grão-de-bico
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
- 200 g de cogumelo paris fatiado
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate sem sementes picado
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 1/2 xícara de chá de leite de coco
- 1 colher de chá de mostarda
- Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione o cogumelo paris e cozinhe por aproximadamente 4 minutos, até ficar macio. Acrescente o tomate e refogue por mais 2 minutos. Junte o grão-de-bico, o molho de tomate e a mostarda. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e misture. Adicione o leite de coco, reduza o fogo e cozinhe por aproximadamente 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até o molho ficar cremoso. Finalize com coentro picado e sirva em seguida.