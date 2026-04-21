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Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

8 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 21/04/26 19h06
Salmão grelhado ao vinho branco (Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock)

Entre os alimentos para ganhar massa muscular, os grãos e as proteínas, como a carne e o frango, são destaques. No entanto, pouco se fala dos benefícios proporcionados pelos peixes, que também são excelentes para ajudar a aumentar a hipertrofia, devido à riqueza em proteínas de alto valor biológico e ômega 3, fundamentais para construção e reparação muscular. Além disso, eles possuem baixo teor de gordura saturada, o que favorece o processo de emagrecimento. 

Abaixo, confira 10 receitas saudáveis com peixe para aumentar a massa muscular!

1. Salmão grelhado ao vinho branco 

Ingredientes 

  • 200 g de salmão em postas
  • 3 dentes de alho descascados e amassados 
  • Suco de 1 limão 
  • 2 colheres de sopa de azeite 
  • 1 cálice de vinho branco seco 
  • Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Modo de preparo 

Em um recipiente, coloque as postas de salmão e tempere com alho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as postas e doure os dois lados. Por último, coloque o vinho branco, tampe e cozinhe até evaporar toda a bebida. Desligue o fogo e sirva em seguida. 

Dica: sirva o salmão com salada.

2. Linguado com crosta de aveia 

Ingredientes 

  • 6 filés de linguado
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 2 xícaras de chá de aveia em flocos 
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto 
  • Azeite para untar 

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, alho e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Após, passe os filés sobre os flocos de aveia, pressionando delicadamente para formar uma crosta. Repita o processo com todos os filés e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida. 

3. Tilápia cozida com legumes

Ingredientes 

  • 1 cenoura descascada e cortada em cubos 
  • 1 batata descascada e cortada em cubos 
  • 2 xícaras de chá de floretes de brócolis 
  • 200 g de filé de tilápia sem espinha e sem pele 
  • 400 ml de água 
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto 

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a cenoura, a batata, os floretes de brócolis, o peixe, a água e o sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 12 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, adicione a pimenta-do-reino e misture. Sirva em seguida. 

Peixe em cima de um prato branco com batatas e rodelas de laranja
Truta assada com batata (Imagem: grafvision | Shutterstock)

4. Truta assada com batata 

Ingredientes 

  • 400 g de truta
  • 3 dentes de alho descascados e amassados 
  • Suco de 2 limões 
  • 5 batatas-inglesas descascadas e cortadas em meia-lua
  • Azeite e sal a gosto 
  • Água para cozinhar

Modo de preparo 

Em uma travessa, coloque o peixe e, com a ajuda de uma faca, faça cortes em sua superfície para o tempero penetrar. Após, em um recipiente, coloque o alho, o suco de limão e o sal e mexa bem. Passe a mistura sobre o peixe, cubra e deixe descansar por 1 hora. Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Unte uma assadeira com azeite e disponha o peixe e as batatas. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida. 

5. Tilápia com pistache 

Ingredientes 

  • 8 filés de tilápia 
  • 1 colher de sopa de suco de limão 
  • 4 colheres de sopa de pistache picado 
  • 200 ml de creme de leite
  • 1 dente de alho descascado e amassado 
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto 
  • Azeite para untar 

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés e tempere com suco de limão, alho, pimenta-do-reino e sal. Após, transfira para uma assadeira untada com azeite, passe o creme de soja sobre os peixes e finalize polvilhando com o pistache. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida. 

6. Tacos de tilápia com abacate

Ingredientes

  • 400 g de filés de tilápia
  • 1 colher de chá de páprica
  • 1 colher de chá de cominho
  • 1 colher de chá de alho em pó
  • Suco de 1 limão
  • 8 tortilhas de milho
  • 1 abacate fatiado
  • 1 xícara de chá de repolho roxo ralado
  • Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com páprica, cominho, alho em pó, sal e suco de limão. Reserve por 10 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o peixe por 3-4 minutos de cada lado. Em outra frigideira, aqueça as tortilhas em fogo baixo. Desfie o peixe e monte os tacos com peixe, abacate e repolho roxo. Sirva em seguida.

Moqueca de peixe com leite de coco em panela de ferro em cima de mesa preta com torradas ao redor
Moqueca de robalo com leite de coco (Imagem: nelea33 | Shutterstock)

7. Moqueca de robalo com leite de coco

Ingredientes

  • 400 g de filé de robalo
  • 1 pimentão vermelho cortado em rodelas
  • 1 pimentão amarelo cortado em rodelas
  • 2 tomates cortados em rodelas
  • 1 cebola cortada em rodelas
  • 200 ml de leite de coco
  • 2 colheres de sopa de azeite de dendê
  • Suco de 1 limão
  • Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o peixe com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Em uma panela grande, faça camadas com o peixe, os pimentões, os tomates e a cebola. Adicione o leite de coco e o azeite de dendê. Cozinhe em fogo médio por cerca de 20-25 minutos, até o peixe ficar cozido. Finalize com coentro e sirva em seguida.

8. Bolinho de merluza com batata-doce

Ingredientes

  • 300 g de filé de merluza 
  • 1 xícara de chá de batata-doce cozida e amassada
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • Suco de 1/2 limão
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o peixe com suco de limão, sal, pimenta-do-reino e alho. Aqueça, em uma frigideira antiaderente, um fio de azeite em fogo médio e grelhe o peixe até ficar macio. Deixe esfriar um pouco e desfie com um garfo. Em uma tigela grande, misture o peixe desfiado com a batata-doce amassada.

Adicione a cebola, o cheiro-verde, o ovo e a farinha de aveia e misture tudo até formar uma massa homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Modele os bolinhos com as mãos. Coloque-os em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 a 30 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual. Sirva em seguida. 

9. Tartar de atum 

Ingredientes

  • 200 g de atum fresco cortado em cubos
  • 1/2 abacate cortado em cubos
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de mostarda dijon
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de chá de gergelim torrado
  • Cebolinha fatiada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o atum com o abacate. Adicione o suco de limão, o azeite, a mostarda dijon e o gergelim e misture delicadamente. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com a cebolinha. Leve a geladeira por 30 minutos. Sirva em seguida.

10. Salada de macarrão com salmão

Ingredientes

  • 200 g de macarrão integral
  • 2 filés de salmão 
  • Suco de 1 limão
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 dente de alho amassado
  • 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
  • 1/2 pepino cortado em cubos
  • 1/2 cenoura ralada
  • 1/4 de cebola-roxa fatiada
  • 2 colheres de sopa de milho-verde
  • 2 colheres de sopa de iogurte natural
  • Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra e deixe esfriar. Em uma tigela, tempere os filés de salmão com metade do suco de limão, alho, sal, pimenta-do-reino e 1 colher de sopa de azeite. Em uma frigideira antiaderente, grelhe os filés de salmão em fogo médio até dourar. Retire do fogo e desfie em pedaços grandes.

Em uma tigela grande, coloque o macarrão já frio, o salmão, o tomate-cereja, o pepino, a cenoura, a cebola-roxa e o milho-verde. Misture bem. Em um recipiente, misture o iogurte com o restante do azeite e do suco de limão, sal e pimenta-do-reino até formar um molho cremoso. Regue a salada com o molho e misture delicadamente. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

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