Na correria do dia a dia, o liquidificador pode ajudar a preparar um almoço caseiro sem passar horas na cozinha. Com ele, fica mais fácil fazer massas, purês e recheios, simplificando algumas etapas das receitas. Para facilitar sua rotina, reunimos cinco opções salgadas e cheias de sabor, da torta de batata com atum ao escondidinho de carne. Confira o passo a passo a seguir!

1. Torta de batata com atum

Ingredientes

4 batatas cozidas

cozidas 3 ovos

1 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de azeite

150 g de atum em conserva, escorrido

1 cebola picada

1 pimenta-dedo-de-moça picada

Farinha de rosca para polvilhar

Óleo para untar

Salsinha, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata as batatas cozidas, os ovos, o leite, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino até obter um creme liso e homogêneo. Transfira para uma tigela e misture o atum, a cebola, a pimenta-dedo-de-moça e a salsinha.

Unte um refratário com óleo e polvilhe o fundo com farinha de rosca. Despeje a mistura, alise a superfície e cubra com uma camada de farinha de rosca, regando com um fio de azeite para dourar. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 a 35 minutos, até ficar firme e com a superfície douradinha e crocante. Sirva em seguida.

2. Torta de alho-poró

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de farinha de aveia

2 colheres de sopa de azeite

100 g de queijo ralado

1 talo de alho-poró em rodelas finas

1 colher de sopa de fermento em pó

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o leite, a farinha de trigo, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma massa homogênea. Acrescente o fermento e o queijo e misture. Transfira a massa para uma tigela, adicione o alho-poró e o cheiro-verde e mexa com uma colher. Despeje em uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos, até firmar e dourar.

Panqueca de liquidificador recheada com frango (Imagem: Norberto Marques | Shutterstock)

3. Panqueca de liquidificador recheada com frango

Ingredientes

Massa

2 ovos

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de óleo

Sal a gosto

Óleo para untar

Recheio

2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado

1 tomate picado

1 cebola picada

1 dente de alho amassado

1 colher de sopa de azeite

Salsinha, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Montagem

2 xícaras de chá de molho de tomate

Queijo ralado a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite, a farinha de trigo, o óleo e o sal até obter uma massa lisa e homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente untada e faça as panquecas finas, dourando levemente dos dois lados. Reserve.

Recheio

Aqueça o azeite em uma frigideira e refogue a cebola e o alho. Junte o tomate e o frango desfiado, tempere com o sal e a pimenta-do-reino e refogue por alguns minutos. Misture a salsinha e desligue.

Montagem

Recheie as panquecas com o frango e enrole. Disponha lado a lado em um refratário ou travessa, cubra com o molho de tomate e polvilhe o queijo ralado. Leve ao forno preaquecido a 180 °C apenas para aquecer. Sirva em seguida.

4. Escondidinho de carne com purê de mandioca

Ingredientes

Purê

500 g de mandioca cozida

200 ml de leite

1 colher de sopa de manteiga

Sal e noz-moscada a gosto

Recheio

400 g de carne moída

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 tomate picado

1 colher de sopa de extrato de tomate

1 colher de sopa de azeite

Salsinha, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Montagem

Queijo ralado a gosto

Modo de preparo

Purê

No liquidificador, bata a mandioca cozida ainda quente com o leite e a manteiga até obter um purê liso e cremoso. Tempere com o sal e a noz-moscada e reserve. Se ficar muito firme, acrescente um pouco mais de leite e bata novamente.

Recheio

Aqueça o azeite em uma frigideira e refogue a cebola e o alho até ficarem perfumados. Junte a carne moída e refogue até dourar e secar a água. Acrescente o tomate e o extrato de tomate, tempere com o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe por alguns minutos. Misture a salsinha e desligue o fogo.

Montagem

Em um refratário, espalhe o recheio de carne e cubra com o purê de mandioca, nivelando com as costas de uma colher. Polvilhe o queijo e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos. Sirva em seguida.

5. Suflê de espinafre

Ingredientes

4 ovos

200 ml de leite

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de espinafre

1 cebola em pedaços

1 dente de alho

1 colher de sopa de manteiga

100 g de queijo ralado

1 colher de sopa de fermento em pó

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o leite, a farinha de trigo, o espinafre, a cebola, o alho, a manteiga, o sal, a pimenta-do-reino, a noz-moscada e, por último, o fermento, até obter uma mistura lisa. Acrescente o queijo ralado e bata rapidamente, só para misturar. Despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, até crescer e dourar. Sirva imediatamente, enquanto está alto e fofo.

Dica: sirva com arroz e salada.